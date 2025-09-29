В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Барыс Арене» 29 сентября, начало — в 17:30 (мск).

«Барыс»

Турнирное положение: В Восточной конференции «Барыс» занимает 7 место, после 9 сыгранных матчей казахстанский клуб набрал всего 9 очков.

Последние матчи: «Барыс» устроил голевую феерию в матче с «Сибирью», обыграв соперника со счётом 6:4. В составе команды из Астаны дубль оформил Симонов, еще по шайбе в ворота новосибирцев отправили Бреус, Масси, Маккошен и Морелли.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой находятся Асетов, Старченко, Бояркин, Николишин, Томпсон и Гайтамиров.

Состояние команды: Казахстанскому коллективу удалось прервать четырёхматчевую проигрышную серию. Ранее «Барыс» уступил в матчах против «Ак Барса» (1:2), «Северстали» (2:3), «Металлурга» (1:5) и «Динамо» Минск (0:1 — после овертайма).

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» ухудшил положение в таблице на Востоке, команда опустилась на одну ступеньку вниз и теперь занимает 9 строчку, набрав 8 пунктов после 7 сыгранных матчей.

Последние матчи: «Адмирал» новое поражение в регулярном чемпионате, на этот раз дома коллектив из Владивостока уступил ЦСКА (4:5). Хотя команда дала бой, к началу второго периода хозяева смогли отыграться с 0:2 благодаря точным броскам Старкова и Дарьина (2:2). Потом пришлось снова догонять соперника, уже со счета 2:4. Результативными действиями в третьем отрезке поединка отметились Старков и Олсон. Однако за две минуты до финальной сирены хоккеисты «Адмирала» пропустили решающую пятую шайбу от

Гарднера.

Не сыграют: у «Адмирала» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Моряки» проиграли во втором матче подряд, до встречи с ЦСКА хоккеисты «Адмирала» уступили московскому «Динамо». Если взять последние пять встреч, то клубу из Владивостока удалось одержать лишь две победы над «Шанхайскими Драконами» (4:0) и «Сибирью» (2:0).

«Барыс» прервал четырехматчевую проигрышную серию

«Адмирал» потерпел второе поражение подряд

«Барыс» и «Адмирал» в этом сезоне КХЛ ещё не встречались

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» букмекерами оценивается в 2.40, ничья — в 4.10, а победа «Барыса» — в 2.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: «Барыс» может поймать кураж после того прервал проигрышную серию, к тому же казахи играют на домашней арене. Хоккеистам «Адмирала» будет крайне тяжело, особенно после удара от ЦСКА в концовке матча. Наша ставка — победа команды «Барыс».

Прогноз: Можно ожидать результативного хоккея от команд, так как в матчах прыдудщего тура с участием клубов «Барыс» и «Адмирал» было заброшено 10 и 9 шайб соответственно.

