В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Лада Арене» 18 сентября, начало — в 18:00 (мск).

«Лада»

Турнирное положение: «Лада» входит в число аутсайдеров в Западной конференции. Тольяттинцы набрали всего 2 очка в турнирной таблице.

Последние матчи: Автозаводцы провалились во второй игре подряд, после неудачной игры с санкт-петербургским СКА (1:6), хоккеисты «Лады» потерпели крупное фиаско в матче против «Локомотива» (1:6).

Не сыграют: В составе «Лады» не сыграет травмированный Никита Михайлов, под вопросом участие Алексей Ожгихина.

Состояние команды: Плохой старт «Лады» связан с отсутствием лидеров команды, команда Бориса Миронова не может рассчитывать на главную ударную силу Никиту Михайлова и на Андрей Алтыбармакяна, который был дисквалифицирован на пять матчей после игры с командой СКА.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» возглавляет таблицу на Западе, после пяти сыгранных встреч нижегородцы набрали 10 очков, одержав три победы в основное время и две в овертайме.

Последние матчи: Нижегородский коллектив одержал пятую победу подряд, в рамках минувшего тура «Торпедо» разгромило «Сочи» (3:0). В составе победителей голами отметились Никита Шавин, Сергей Гончарук и Егор Виноградов.

Не сыграют: Из-за травмы предстоящую игру пропустит Максим Летунов.

Состояние команды: «Торпедо» — единственный клуб в Западной конференции, который ещё не проиграл ни одной встречи. Если не брать в расчет игру против «Сочи», остальные встречи завершились для нижегородцев лишь минимальной победой. Так было в играх против «Спартака» (4:3), «Лады» (4:3), СКА (3:2) и «Салавата Юлаева» (4:3).

«Лада» проиграла в третьем матче подряд

«Торпедо» одержало пятую победу подряд

В последних пяти личных встречах «Торпедо» переиграло «Ладу» четыре раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» букмекерами оценивается в 2.20, ничья — в 4.50, а победа «Торпедо» — в 2.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Лада» не может рассчитывать на своего основного бомбардира Михайлов, чем может воспользоваться лидер Западной конференций. Нижегородцы уверенно лидируют в турнирной таблицы и вполне способны сохранить статус единственной команды, которая еще не проигрывала в этом сезоне.

2.80 Победа «Торпедо»

Ставка: Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.80.

Прогноз: В среднем за игру хоккеисты «Лады» и «Торпедо» забрасывают друг другу по 7 шайб.

2.15 ТБ 5.5

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.