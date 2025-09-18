прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 18 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск).

ЦСКА

Турнирное положение: В пяти матчах ЦСКА набрал 7 очков и закрепился на второй строчке в таблице Западной конференции, на 3 турнирных пункта отставая от «Торпедо» — текущего лидера.

Последние матчи: Новый сезон команда Игоря Никитина начала с блистательной победы над «Динамо» Москва (6:1). Но уже в следующей встрече армейцы выглядели куда спокойнее на фоне «Адмирала», обыграв соперника минимально (1:0).

За матчем с «моряками» последовало поражение от «Сочи» (0:2) и скромная победа над «Северсталью» (1:2). Между тем в дерби со «Спартаком» коллектив Никитина вновь допустил неудачу (5:6, бул.).

Не сыграют: Данила Моисеев, Максим Сорокин.

Состояние команды: Пока у ЦСКА при Никитине получается не все, но базовые задачи армейцев на сезон предельно ясны — команда нацелена на возвращение в борьбу за Кубок.

В процессе решения этой задачи ЦСКА намерен прибавлять с точки зрения игровой структуры. Если в настоящий момент к обороне столичного коллектива нет особых претензий, то эффективность в нападении по-прежнему далека от оптимальной.

«Локомотив»

Турнирное положение: На турнирном счету «Локомотива» 7 очков после пяти матчей. В таблице Запада ярославцы разместились на третьем месте, отстав от ЦСКА по разнице голов.

Последние матчи: Команда Боба Хартли начала чемпионат с завоевания Кубка Открытия, обыграв в стартовом матче «Трактор» (2:1, бул.). Во второй игре ярославцы разгромили «Северсталь» (4:1).

Первая крупная неудача настигла «Локомотив» во встрече с «Шанхай Дрэгонс» (1:4), а «Нефтехимик» тем временем дополнил отрицательную серию (4:5, от). В последнем матче коллектив Хартли уничтожил «Ладу» (6:1).

Не сыграют: У «Локомотива» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: С Бобом Хартли у руля, «Локомотив» намерен защитить титул чемпиона, сохранив при этом игровую конфигурацию прошлого сезона, но с точечными изменениями.

На текущий момент «Локомотив» пробует играть в более подвижный хоккей, тем самым нарушая привычный оборонительный баланс, характерный предыдущей версии команды.

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в 6 личных встречах из 8 последних

В 4 последних личных встречах ЦСКА не забивал больше 2 голов

В 4 личных встречах из 6 последних команды не забрасывали более 4 шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.10, а победа «Локомотива» — в 2.73.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.60, на тотал меньше 5.5 — за 1.47.

Прогноз: В матче на «ЦСКА Арене» встретятся команды, которые делают ставку на образцовую игру в своей зоне. В попытках избежать грубых ошибок оборонительного плана соперники могут провести достаточно сдержанную встречу.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.00.

Прогноз: Обе команды вошли в сезон с определенными проблемами игрового характера, но вместе с тем у «Локомотива» лучше обстоят дела с реализацией и атакующей структурой. Весьма вероятно, за счет более содержательной игры впереди ярославцы смогут зацепиться за результат.

Ставка: «Локомотив» победит в матче за 2.00.