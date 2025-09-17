прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Автомобилист»

Турнирное положение: В четырех матчах «Автомобилист» набрал 6 баллов, за счет которых обосновался на первой позиции в таблице Востока, опережая четыре команды по разнице забитых и пропущенных.

Последние матчи: В регулярный сезон «Автомобилист» вошел зрелищно по игре, но неудачно по результату. Так, на территории «Лады» уральцы оказались слабее в плане реализации (3:4).

Тем не менее в следующих матчах команда Николая Заварухина показала себя во всей красе. Сперва «Автомобилист» разнес в гостях «Ак Барс» (6:3), а затем дважды кряду разбил «Салават Юлаев» (4:1, 4:2).

Не сыграют: Кертис Волк, Сергей Зборовский.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Автомобилист» намерен заявить себе как о клубе, который претендует на высокие позиции в Восточной конференции и продолжительную борьбу в Кубке.

В стартовых играх команда Заварухина показывает яркий и довольно качественный в плане реализации хоккей. Умение извлекать пользу в условиях плотного давления остается одним из сильнейших качеств «Автомобилиста» на текущий момент.

«Трактор»

Турнирное положение: Заработав 6 очков в пяти матчах, «Трактор» расположился на четвертой строчке в таблице Восточной конференции, уступая трем соперникам по разнице голов.

Последние матчи: Сезон «Трактора» начался с проигранного матча Кубка Открытия на льду «Локомотива» (1:2 бул.). Во второй встрече команда Бенуа Гру уступила «Барысу» (3:4, от).

Первую победу челябинцы зафиксировали в игре с «Нефтехимиком» (4:3), однако уже в следующем матче допустили провал на площадке СКА (2:5). Накануне «Трактор» не без труда справился с «Сочи» (4:3, от).

Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: На старте сезона «Трактор» демонстрирует неоднозначные результаты. Несмотря на свойственный характер борьбы, команда сталкивается с организационными проблемами.

На фоне тактически зрелых соперников «Трактору» трудно создавать остроту, а в матчах с командами из класса «аутсайдеров» челябинцам не всегда удается действовать первым номером.

Статистика для ставок

«Трактор» победил в 3 личных встречах из 4 последних

В 3 последних личных встречах команды не забивали более 4 голов

В 4 последних матчах «Автомобилист» забивал 3 гола и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.20, а победа «Трактора» — в 2.52.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.22, на тотал меньше 5.5 — за 1.66.

Прогноз: В первых матчах регулярки «Автомобилист» излучает уверенность, которая исходит из уровня реализации и структурной игры в целом. В битве с принципиальным соперником екатеринбуржцы, вполне возможно, вновь возьмут курс на темповый хоккей и обеспечат противостоянию высокую результативность.

Ставка: Тотал больше 5 за 1.83.

Прогноз: На фоне текущей беспроигрышной серии и общей формы команд в первые недели сезона «Автомобилист» смотрится предпочтительнее в контексте победителя данной встречи.

Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.85.