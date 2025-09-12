ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на хоккей
    Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу Магомед Анкалаев и Алекс Перейра5 причин, почему Анкалаев побьет Перейру в реванше
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 20:41
    • Бителло продлил контракт с «Динамо»
  • 19:34
    • «Динамо» переиграло «Металлург» по буллитам
  • 18:47
    • «Авангард» обыграл «Амур» в матче КХЛ
  • 22:02
    • «Нефтехимик» одержал волевую победу над минским «Динамо»
    ЦСКА сохранит лидерство в Западной конференции?

    Сочи — ЦСКА. Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Сочи
    Прогноз и ставки на «Сочи» — ЦСКА
    Максим Соркин, игрок команды ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Большой» 12 сентября, начало — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2025 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 19:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    «Сочи»

    Турнирное положение: В Западной конференции Континентальной хоккейной лиги «Сочи» занимает 11 место, хоккеисты Владимира Крикунова набрали 2 очка после 2 сыгранных матчей.

    Последние матчи: Стартовая игра в КХЛ против московского «Спартака» завершилась для «Сочи» со знаком минус (3:4). В следующем матча сочинцы смогли совершить камбэк в поединке против «Динамо», проигрывая после двух периодов в две шайбы южане смогли восстановить равновесие благодаря точным броскам Тимура Хафизова и Сергея Попова. В итоге основное время поединка завершилось вничью (2:2). В серии буллитов «Сочи» переиграл «динамовцев» (2:0).

    Сочи — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Сочи» по-прежнему считается главным аутсайдером Западной конференции. В предстоящей игре южанам будет непросто, предстоит игра против мощных армейцев.

    ЦСКА

    Турнирное положение: ЦСКА расположился на первой строчке на Западе, набрав 4 очка из 4 возможных.

    Последние матчи: В стартовом туре КХЛ ЦСКА разгромил московское «Динамо» со счетом 6:2. В следующей встрече армейцы с минимальным перевесом переиграли «Адмирал» (1:0). Единственную шайбу в первом периоде забросил Денис Гурьянов.

    Не сыграют: у ЦСКА нет игроков, которые пропустят матч.

    Состояние команды: ЦСКА находится в прекрасной игровой форме, армейцы одержали шесть побед подряд, включая игры КХЛ и товарищеские матчи. Команда Ильи Воробьёва уверенно проводит первый период, большая часть шайб в исполнении хоккеистов ЦСКА забрасывается в первой 20-ти минутке.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА — лидер Западной конференции

    • «Сочи» — аутсайдер Западной конференции

    • В 2025-м «Сочи» дважды обыграл ЦСК (4:1, 2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 1.65, ничья — в 4.70, а победа «Сочи» — в 4.30.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

    Прогноз: ЦСКА сейчас на ходу, в среднем за игру армейцы забрасывают по 3 шайбы. От армейцев можно ожидать разгромной победы над сочинцами.

    Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА больше 3.5 с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: От хоккеистов ЦСКА и «Сочи» можно ожидать результативной и открытой игры.

    Ставка: ТБ 5 с коэффициентом 1.80.

    Сочи — ЦСКА: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 12.09.202519:30. ЦСКА сохранит лидерство в Западной конференции?
