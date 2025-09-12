Сочи — ЦСКА. Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Большой» 12 сентября, начало — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: В Западной конференции Континентальной хоккейной лиги «Сочи» занимает 11 место, хоккеисты Владимира Крикунова набрали 2 очка после 2 сыгранных матчей.

Последние матчи: Стартовая игра в КХЛ против московского «Спартака» завершилась для «Сочи» со знаком минус (3:4). В следующем матча сочинцы смогли совершить камбэк в поединке против «Динамо», проигрывая после двух периодов в две шайбы южане смогли восстановить равновесие благодаря точным броскам Тимура Хафизова и Сергея Попова. В итоге основное время поединка завершилось вничью (2:2). В серии буллитов «Сочи» переиграл «динамовцев» (2:0).

Не сыграют: В составе «Сочи» потери отсутствуют.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Сочи» по-прежнему считается главным аутсайдером Западной конференции. В предстоящей игре южанам будет непросто, предстоит игра против мощных армейцев.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА расположился на первой строчке на Западе, набрав 4 очка из 4 возможных.

Последние матчи: В стартовом туре КХЛ ЦСКА разгромил московское «Динамо» со счетом 6:2. В следующей встрече армейцы с минимальным перевесом переиграли «Адмирал» (1:0). Единственную шайбу в первом периоде забросил Денис Гурьянов.

Не сыграют: у ЦСКА нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: ЦСКА находится в прекрасной игровой форме, армейцы одержали шесть побед подряд, включая игры КХЛ и товарищеские матчи. Команда Ильи Воробьёва уверенно проводит первый период, большая часть шайб в исполнении хоккеистов ЦСКА забрасывается в первой 20-ти минутке.

Статистика для ставок

ЦСКА — лидер Западной конференции

«Сочи» — аутсайдер Западной конференции

В 2025-м «Сочи» дважды обыграл ЦСК (4:1, 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА букмекерами оценивается в 1.65, ничья — в 4.70, а победа «Сочи» — в 4.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: ЦСКА сейчас на ходу, в среднем за игру армейцы забрасывают по 3 шайбы. От армейцев можно ожидать разгромной победы над сочинцами.

Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА больше 3.5 с коэффициентом 2.25.

Прогноз: От хоккеистов ЦСКА и «Сочи» можно ожидать результативной и открытой игры.

Ставка: ТБ 5 с коэффициентом 1.80.