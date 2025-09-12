«Сочи» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 12 сентября, «Сочи» примет ЦСКА в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры

20' Перерыв! Обоюдоострая игра получается, много голевых моментов было не реализовано.

20' Удаление у ЦСКА. Командный штраф, за нарушение численного состава 2 минуты получили армейцы.

20' Удаление у «Сочи». На 2 минуты удален Гуськов, за игру высокоподнятой клюшкой.

20' Красивая комбинация ЦСКА, Спронга вывели на бросок, но угодил в одного из защитников нападающий армейцев.

19' Чуть снизился темп игры к концу периода.

18' Бросок Полтапова с края зоны атаки ЦСКА, Хомченко прочитал момент и легко ловушкой шайбу зафиксировал.

17' Завладели инициативой «Сочи» после игры в большинстве. Серия бросков в сторону ворот ЦСКА следует.

16' В полном составе ЦСКА.

15' Щелчок Мачулина мимо ворот ЦСКА пролетела шайба.

15' С броском Хёфенмайера от синей линии справляется Мартин.

15' Мартин выручает ЦСКА, после того как с ним один на один остался Авершин.

14' Удаление у ЦСКА. На 2 минуты удален Зернов, за подножку.

14' Гол! Пустые ворота были у «Сочи», на отложенном штрафе были армейцы, Хомченко сменился чтобы численное преимущество создать. Тянулина обокрал Спронг, дорабатывал в защите Тянулин, и его касание было последним. Но, после совещания, судьи приняли решение отменить гол с формулировкой: было воздействие на игрока «Сочи».

13' Классный сейв от Хомченко. Зернов на добивании был, и чудеса реакции продемонстрировал вратарь «Сочи».

12' Больше атакуют армейцы, счет по броскам: 8 — 2 в их пользу. «Сочи» на контр-атаки уповают.

11' Бучельников полез на пятак «Сочи», но Хомченко бдительно действует, отразив угрозу.

11' Нашел момент для броска Провольнев, но видел момент броска Хомченко, и легко шайбу поймал.

10' Не позволяют расправится в зоне атаки игрокам ЦСКА хозяева.

9' Яппаров бросил по воротам «Сочи» из круга вбрасывания, Хомченко на месте.

9' Выход один на один с вратарем получился у Биттена, но Мартин выручил армейцев.

8' Активно в зоне соперника действуют сочинцы, заставляя отбрасываться гостей.

7' Под бросок Гуськова по воротам «ЦСКА» была подставлена клюшка защитника, и шайба взмыв в воздух покинула пределы площадки.

6' Равная игра пока, атакой на атаку отвечают соперники.

5' Бучельников бросал с сопротивлением от защитников «Сочи», шайба до створа долетела, но Хомченко надежно сыграл щитком.

4' Каким-то чудом отбились хоккеисты «Сочи», отыгран уже был Хомченко, на пустые ворота вывалился Яппаров, но не сумел шайбу укротить.

3' Взяли шайбу под контроль хоккеисты ЦСКА, конструируют они позиционную атаку.

2' Очень активно начала сочинцы. Буквально шквал атак обрушился на ворота ЦСКА.

1' Попов с разворота бросил по воротам ЦСКА, Мартин щитком отразил.

1' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за ЦСКА.

До матча

19:27 Команды появляются на льду, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на стадионе «Большой», вмещающем 12000 зрителя.

19:10 Главные судьи матча: Виктор Гашилов из Перми и Денис Наумов из Тольятти.

Стартовые составы команд

«Сочи»: Хомченко (Рудович); Березин, Сапожников, Волков, Хёфенмайер, Мачулин, Малышев, Николаев; Венгрыжановский, Яремчук, Тянулин, Уткин, Джозефс, Авершин, Дедунов, Попов, Биттен, Максимов, Гуськов, Хафизов, Сероух.

ЦСКА: Мартин (Гамзин); Саморуков, Макаров, Уильямс, Патрихаев, Провольнев, Охотюк,Нестеров; Абрамов, Полтапов, Карнаухов, Зернов, Дроздов, Гарднер, Гурьянов, Коваленко, Мингачёв, Майстренко, Бучельников, Яппаров, Спронг.

«Сочи»

В Западной конференции Континентальной хоккейной лиги «Сочи» занимает 11 место, хоккеисты Владимира Крикунова набрали 2 очка после 2 сыгранных матчей. Стартовая игра в КХЛ против московского «Спартака» завершилась для «Сочи» со знаком минус (3:4). В следующем матча сочинцы смогли совершить камбэк в поединке против «Динамо», проигрывая после двух периодов в две шайбы южане смогли восстановить равновесие благодаря точным броскам Тимура Хафизова и Сергея Попова. В итоге основное время поединка завершилось вничью (2:2). В серии буллитов «Сочи» переиграл «динамовцев» (2:0).

«Сочи» по-прежнему считается главным аутсайдером Западной конференции. В предстоящей игре южанам будет непросто, предстоит игра против мощных армейцев. В составе «Сочи» потери отсутствуют.

ЦСКА

ЦСКА расположился на первой строчке на Западе, набрав 4 очка из 4 возможных. В стартовом туре КХЛ ЦСКА разгромил московское «Динамо» со счетом 6:2. В следующей встрече армейцы с минимальным перевесом переиграли «Адмирал» (1:0). Единственную шайбу в первом периоде забросил Денис Гурьянов.

ЦСКА находится в прекрасной игровой форме, армейцы одержали шесть побед подряд, включая игры КХЛ и товарищеские матчи. Команда Ильи Воробьёва уверенно проводит первый период, большая часть шайб в исполнении хоккеистов ЦСКА забрасывается в первой 20-ти минутке. У ЦСКА нет игроков, которые пропустят матч.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды провели 4 матча в регулярном сезоне. В 3 матчах победу одержал «Сочи» (4:3 Б, 2:0, и 4:1), в 1 игре победили москвичи (4:1).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 39 матчей. В 31 играх победил ЦСКА в основное время, в 3 «Сочи». 1 раз игра завершилась в овертайме, победа осталась за ЦСКА. В серии буллитов чаще побеждали так же армейцы, 3 раза, против 1 у «Сочи».

