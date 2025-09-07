Сибирь — Амур. Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, КХЛ, 7 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 7 сентября. Начало встречи — в 13:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Амур», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: Последний регулярный сезон «Сибирь» завершила на седьмом месте в таблице Востока, набрав 69 очков и оформив 29 побед. В плей-офф команда проиграла «Салавату Юлаеву» в семиматчевой серии.

Последние матчи: Предсезонка «Сибири» началась с победных товарищеских матчей против «Сокола» (4:3 ОТ) и «Динамо-Алтая» (4:0), за которыми последовали неудачи на Кубке Блинова.

В трех матчах команда Вадима Епанчинцева уступила «Авангарду» (2:3 ОТ), «Локомотиву» (1:4) и «Северстали» (1:3). Обыграть сибирякам удалось только «Нефтехимик» (2:1 Б). Вместе с тем накануне «Сибирь» допустила поражения от «Барыса» (1:3; 2:3).

Не сыграют: В составе «Сибири» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: В межсезонье «Сибирь» потеряла системообразующих игроков — Тэйлора Бека и Тревора Мерфи, но вместе с тем проделала хорошую селекционную работу, подписав Чейза Приски из АХЛ, а также Скотта Уилсона, Владимира Ткачева и Никиту Сошникова — звезд, способных наделить атаку вариативностью.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Под руководством Вадима Епанчинцева — специалиста, умеющего работать вдолгую, «Сибирь» в нынешнем сезоне способна закрепиться в середине Восточной конференции, рассматривая потенциальный выход в плей-офф как задачу-минимум.

«Амур»

Турнирное положение: Последний чемпионат «Амура» обернулся провалом. По итогам регулярки дальневосточники оказались на одиннадцатой строчке в Восточной конференции с 44 очками и 18 победами на счету.

Последние матчи: Подготовительный этап «Амура» состоял из матчей Кубка губернатора Челябинской области, цикл которых начался с побед над «Трактором» (3:0) и «Ладой» (2:1 ОТ).

Далее хабаровчане проиграли «Сочи» (1:2) и «Трактору» в финальном матче (2:5). Еще одну товарищескую встречу коллектив Александра Гальченюка провел с «Сочи», в очередной раз потерпев неудачу (3:5).

Не сыграют: У «Амура» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Как и у многих клубов, потерпевших неудачу в прошлом сезоне, лето «Амура» сопровождалось некоторыми изменениями. Одним из наиболее значимых стало назначение Александра Гальченюка-старшего на пост главного тренера.

С точки зрения трансферов Хабаровск усилился за счет Ярослава Дыбленко, Евгения Свечникова, Матвея Заседы, Кирилла Петькова. С новыми кадрами «Амур» производит впечатление команды, готовой бороться за нижние позиции в кубковой зоне.

Статистика для ставок

«Сибирь» одержала пять побед в шести последних личных встречах

В пяти последних личных встречах команды забили больше пяти голов

В пяти последних личных встречах из шести «Сибирь» забрасывала от четырех и более шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.50, а победа «Амура» — в 4.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.22, на тотал меньше 5.5 — за 1.66.

Прогноз: На территории «Сибири» встретятся, весьма вероятно, прямые конкуренты в борьбе за плей-офф. Вместе с тем команда Вадима Епанчинцева имеет больше шансов влиться в сезон в желаемом ритме, учитывая игровую структуру, которая, несмотря на расставание с несколькими лидерами, осталась прежней.

Ставка: «Сибирь» победит + ТБ 4.5 за 2.25.

Прогноз: Матчу в Новосибирске вряд ли потребуется много времени на раскачку, поскольку это соперничество подразумевает борьбу похожих друг на друга команд, а оборонительные проблемы хабаровчан способны взвинтить темп, обеспечив высокую результативность на старте.

Ставка: Тотал первого периода больше 1.5 за 1.99.