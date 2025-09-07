ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельЧетыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026 Дания — ШотландияШотландия сдержала Данию и увезла громкую ничью из Копенгагена Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 00:08
    • Гол Крамарича обеспечил Хорватии победу над Фарерскими островами в матче отбора на ЧМ-2026
  • 23:56
    • Словения сыграла вничью со Швецией, а Швейцария разгромила Косово
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:46
    • Италия одержала победу над Эстонией в матче отбора на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    «Сибирь» заберет два очка в результативном матче

    Сибирь — Амур. Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, КХЛ, 7 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Амур
    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Амур»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чейз Приски
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 7 сентября. Начало встречи — в 13:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Амур», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 07 Сентября 2025 года

    Сибирь

  • Новосибирск
    •  Сибирь 13:30 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Сибирь»

    Турнирное положение: Последний регулярный сезон «Сибирь» завершила на седьмом месте в таблице Востока, набрав 69 очков и оформив 29 побед. В плей-офф команда проиграла «Салавату Юлаеву» в семиматчевой серии.

    Последние матчи: Предсезонка «Сибири» началась с победных товарищеских матчей против «Сокола» (4:3 ОТ) и «Динамо-Алтая» (4:0), за которыми последовали неудачи на Кубке Блинова.

    Сибирь — Амур: коэффициенты букмекеров

    В трех матчах команда Вадима Епанчинцева уступила «Авангарду» (2:3 ОТ), «Локомотиву» (1:4) и «Северстали» (1:3). Обыграть сибирякам удалось только «Нефтехимик» (2:1 Б). Вместе с тем накануне «Сибирь» допустила поражения от «Барыса» (1:3; 2:3).

    Не сыграют: В составе «Сибири» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: В межсезонье «Сибирь» потеряла системообразующих игроков — Тэйлора Бека и Тревора Мерфи, но вместе с тем проделала хорошую селекционную работу, подписав Чейза Приски из АХЛ, а также Скотта Уилсона, Владимира Ткачева и Никиту Сошникова — звезд, способных наделить атаку вариативностью.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Под руководством Вадима Епанчинцева — специалиста, умеющего работать вдолгую, «Сибирь» в нынешнем сезоне способна закрепиться в середине Восточной конференции, рассматривая потенциальный выход в плей-офф как задачу-минимум.

    «Амур»

    Турнирное положение: Последний чемпионат «Амура» обернулся провалом. По итогам регулярки дальневосточники оказались на одиннадцатой строчке в Восточной конференции с 44 очками и 18 победами на счету.

    Последние матчи: Подготовительный этап «Амура» состоял из матчей Кубка губернатора Челябинской области, цикл которых начался с побед над «Трактором» (3:0) и «Ладой» (2:1 ОТ).

    Далее хабаровчане проиграли «Сочи» (1:2) и «Трактору» в финальном матче (2:5). Еще одну товарищескую встречу коллектив Александра Гальченюка провел с «Сочи», в очередной раз потерпев неудачу (3:5).

    Не сыграют: У «Амура» нет игроков, которые пропустят матч.

  • Новый сезон КХЛ: Устойчивые середняки и неоднозначные аутсайдеры
  • «Шанхай» выйдет в плей-офф, Дальний Восток обречен на провал?
  • 03/09/2025

    • Состояние команды: Как и у многих клубов, потерпевших неудачу в прошлом сезоне, лето «Амура» сопровождалось некоторыми изменениями. Одним из наиболее значимых стало назначение Александра Гальченюка-старшего на пост главного тренера.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    С точки зрения трансферов Хабаровск усилился за счет Ярослава Дыбленко, Евгения Свечникова, Матвея Заседы, Кирилла Петькова. С новыми кадрами «Амур» производит впечатление команды, готовой бороться за нижние позиции в кубковой зоне.

    Статистика для ставок

    • «Сибирь» одержала пять побед в шести последних личных встречах

    • В пяти последних личных встречах команды забили больше пяти голов

    • В пяти последних личных встречах из шести «Сибирь» забрасывала от четырех и более шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 1.65, ничья — в 4.50, а победа «Амура» — в 4.88.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.22, на тотал меньше 5.5 — за 1.66.

    Прогноз: На территории «Сибири» встретятся, весьма вероятно, прямые конкуренты в борьбе за плей-офф. Вместе с тем команда Вадима Епанчинцева имеет больше шансов влиться в сезон в желаемом ритме, учитывая игровую структуру, которая, несмотря на расставание с несколькими лидерами, осталась прежней.

    Ставка: «Сибирь» победит + ТБ 4.5 за 2.25.

    Прогноз: Матчу в Новосибирске вряд ли потребуется много времени на раскачку, поскольку это соперничество подразумевает борьбу похожих друг на друга команд, а оборонительные проблемы хабаровчан способны взвинтить темп, обеспечив высокую результативность на старте.

    Ставка: Тотал первого периода больше 1.5 за 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Мексика — Япония
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Семенистая — Олейникова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Латвия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шанхай Дрэгонс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хвалинска — Лазаро Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Англия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Краснодар — ФК 10
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Зенит — Сьон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Травалья — Пеллегрино
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сибирь — Амур: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 07.09.202513:30. «Сибирь» заберет два очка в результативном матче
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры