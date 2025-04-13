Во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 13 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Локомотив» завершил в статусе обладателя Кубка Континента. В 68 матчах ярославцы заработали 102 очка и на 6 пунктов опередили в этой гонке «Трактор».

Последние матчи: В границах первого раунда Кубка Гагарина «Локомотив» вчистую смял «Торпедо», начав это противостояние с двух рабочих побед на своей территории — 3:1; 2:0.

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Самую результативную встречу ярославцы провели в последней игре марта — 2:4, после которой спокойно добили соперника — 1:2. После столь уверенного прохода матч с «Авангардом» при домашних трибунах обернулся для команды Игоря Никитина нетипичным провалом — 1:4.

Не сыграют: Степан Никулин.

Состояние команды: В первом раунде «Локомотив» продемонстрировал свой фирменный удушающий стиль и не заметил соперника, чего нельзя сказать о начале серии с «Авангардом».

Прогнозы и ставки на КХЛ

Привычная тактическая структура команды Игоря Никитина накануне дала сбой: ярославцы не смогли справиться с омичами ни за счет плотной игры в своей зоне, ни с характерной для нее дисциплиной.

Система «Локомотива» предусматривает четкую систему, которая оказалась читаемой для не менее грамотного коллектива Ги Буше, ввиду чего многое в игре ярославцев нуждается в пересмотре.

«Авангард»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона омичи заработали 69 очков, с которыми разместились на 8-м месте в таблице Восточной конференции, по дополнительной статистике отстав от «Ак Барса».

Последние матчи: В кубковый этап «Авангард» вошел динамично, трижды кряду обыграв «Металлург» Мг — 4:1; 3:2 ОТ; 2:1 ОТ. В четвертой встрече омичи потерпели поражение и не смогли закончить серию всухую. — 1:3.

Отсрочила выход дальше команда Ги Буше и в пятом матче — 1:3, после чего больше не позволяла себе ошибаться — 3:2. Второй раунд плей-офф «Авангард» также начал образцово, разгромив «Локомотив» на его катке — 4:1.

Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

Состояние команды: Не без проблем «Авангард» преодолел первую стадию плей-офф и доказал готовность бороться с топ-соперниками, используя высокую тактическую вариативность.

В большинстве матчей в рамках Кубка Гагарина коллектив Ги Буше продемонстрировал весьма неплохую игру в обороне и последовательность действий в ключевые моменты матчей.

В нападении «Авангард» старается действовать как можно эффективнее, а общий игровой рисунок дополняет уверенность, которую излучает вратарь омичей Никита Серебряков.

Статистика для ставок

«Локомотив» одержал 7 побед в 8 последних матчах

Только в одной игре в рамках нынешнего плей-офф «Локомотив» пропустил больше 2 голов

«Авангард» оформил 5 побед в 6 последних играх на территории соперников

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.00, а победа «Авангарда» — в 3.38.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 4.5 — за 1.77.

Прогноз: В рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина омичи достаточно комфортно чувствуют себя на территории соперников, где не стесняются действовать первым номером, зачастую завладевая инициативой.

Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.80.

Прогноз: В первом матче команда Ги Буше грамотно справилась с атакующими накатами «Локомотива», а во второй встрече, вероятно, постарается действовать не менее эффективно на своей половине.

Ставка: Индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 2.5 за 1.80.