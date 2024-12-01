В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» примет «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 1 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Базирующийся в Мытищах представитель Китая провел 32 встречи, в которых заработал 27 очков. В таблице Западной конференции «драконы» идут 10-ми, отставая от зоны топ-8 на 7 баллов.

Последние матчи: В первой половине ноября «Куньлунь» накрыла очередная черная полоса: поочередно пекинцы уступили «Северстали» — 3:4, «Спартаку» — 1:5, «Ак Барсу» — 0:5 и «Сочи» — 5:6 ОТ.

За поражением от южан последовал наиболее успешный отрезок, в рамках которого команда Михаила Кравца победила «Динамо» Минск — 3:0, «Автомобилист» — 2:1 Б, «Трактор» — 4:1 и «Нефтехимик» — 3:1. В последней встрече «Куньлунь» проиграл «Ладе» — 1:2.

Не сыграют: Семен Синяткин.

Состояние команды: Сейчас можно с уверенностью сказать, что «Куньлунь» проводит свой лучший отрезок в сезоне ввиду наиболее продолжительной индивидуальной серии побед.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Каждая игра цикла без поражений «Куньлуня» сопровождалась высокой организованностью в обороне, что не может не удивлять на фоне тотального разлада, сопровождаемого «драконов» на протяжении всей кампании.

Тем не менее вопрос, насколько последовательным будет «Куньлунь» в своих результатах в дальнейшем, остается открытым. Сейчас команда Михаила Кравца не кажется готовой выдерживать такой темп вдолгую.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Бело-голубые провели 31 встречу, в рамках которой заработали 41 очко. В таблице Западной конференции столичный клуб прописался на 3-м месте, опережая на 1 балл 4-й СКА.

Последние матчи: Накануне «Динамо» Москва выдало череду матчей без поражений, которая стартовала с серии гостевых побед над «Авангардом» — 5:3, «Сибирью» — 2:1 и «Трактором» — 4:3 Б.

Продолжился отрезок без осечек матчами с «Сибирью» — 4:2, «Динамо» Минск — 4:3 и «Локомотивом» — 3:0. В последней встрече команда Алексея Кудашова проиграла ЦСКА в дерби при своих трибунах — 0:1.

Не сыграют: В составе бело-голубых нет потерь.

Состояние команды: Для «Динамо» Москва этот сезон начался катастрофически слабо. Но тренерский штаб Алексея Кудашова предвидел кризис и сумел найти необходимые решения.

К этому моменту «Динамо» Москва прибавило во многих компонентах игры, сделав свой хоккей более системным и содержательным. За счет этого бело-голубые за короткий срок продвинулись в первую тройку Западной конференции.

Недавняя серия без поражений указывает на уверенность «Динамо» Москва и готовность прогрессировать, чтобы к кубовому этапу турнира набрать лучшие кондиции и дальше бороться за высокие цели.

Статистика для ставок

«Куньлунь» не проигрывает в основное время на протяжении шести последних матчей

«Динамо» Москва победило в пяти последних гостевых встречах

В пяти очных встречах из шести последних на катке «Куньлуня» динамовцы забивали минимум 3 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 4.22, ничья — в 4.60, а победа «Динамо» Москва — в 1.67.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: Сейчас «Куньлунь» проводит довольно содержательный отрезок, а в течение всей кампании нередко досаждает топ-командам. Ввиду нынешних условий пекинцы вполне способны провести достойную встречу даже с набравшим неплохие кондиции «Динамо».

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

Прогноз: В последних матчах китайская команда продемонстрировала качественную оборонительную игру, чего ранее с ней не случалось. Если коллективу Кравца удастся сберечь эту тенденцию, то крупного поражения в Мытищах она избежит.

Ставка: «Куньлунь» победит с форой +1 за 1.84.