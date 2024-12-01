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    «Куньлунь» выдаст еще одну качественную игру

    «Куньлунь» — «Динамо» Москва. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, КХЛ, 1 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Динамо» Москва
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    «Куньлунь» в матче с «Локомотивом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» примет «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 1 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 01 Декабря 2024 года

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 17:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
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    «Куньлунь»

    Турнирное положение: Базирующийся в Мытищах представитель Китая провел 32 встречи, в которых заработал 27 очков. В таблице Западной конференции «драконы» идут 10-ми, отставая от зоны топ-8 на 7 баллов.

    Последние матчи: В первой половине ноября «Куньлунь» накрыла очередная черная полоса: поочередно пекинцы уступили «Северстали» — 3:4, «Спартаку» — 1:5, «Ак Барсу» — 0:5 и «Сочи» — 5:6 ОТ.

    Куньлунь Ред Стар — Динамо: коэффициенты букмекеров

    За поражением от южан последовал наиболее успешный отрезок, в рамках которого команда Михаила Кравца победила «Динамо» Минск — 3:0, «Автомобилист» — 2:1 Б, «Трактор» — 4:1 и «Нефтехимик» — 3:1. В последней встрече «Куньлунь» проиграл «Ладе» — 1:2.

    Не сыграют: Семен Синяткин.

    Состояние команды: Сейчас можно с уверенностью сказать, что «Куньлунь» проводит свой лучший отрезок в сезоне ввиду наиболее продолжительной индивидуальной серии побед.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Каждая игра цикла без поражений «Куньлуня» сопровождалась высокой организованностью в обороне, что не может не удивлять на фоне тотального разлада, сопровождаемого «драконов» на протяжении всей кампании.

    Тем не менее вопрос, насколько последовательным будет «Куньлунь» в своих результатах в дальнейшем, остается открытым. Сейчас команда Михаила Кравца не кажется готовой выдерживать такой темп вдолгую.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Бело-голубые провели 31 встречу, в рамках которой заработали 41 очко. В таблице Западной конференции столичный клуб прописался на 3-м месте, опережая на 1 балл 4-й СКА.

    Последние матчи: Накануне «Динамо» Москва выдало череду матчей без поражений, которая стартовала с серии гостевых побед над «Авангардом» — 5:3, «Сибирью» — 2:1 и «Трактором» — 4:3 Б.

    Продолжился отрезок без осечек матчами с «Сибирью» — 4:2, «Динамо» Минск — 4:3 и «Локомотивом» — 3:0. В последней встрече команда Алексея Кудашова проиграла ЦСКА в дерби при своих трибунах — 0:1.

    Не сыграют: В составе бело-голубых нет потерь.

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    • Состояние команды: Для «Динамо» Москва этот сезон начался катастрофически слабо. Но тренерский штаб Алексея Кудашова предвидел кризис и сумел найти необходимые решения.

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    К этому моменту «Динамо» Москва прибавило во многих компонентах игры, сделав свой хоккей более системным и содержательным. За счет этого бело-голубые за короткий срок продвинулись в первую тройку Западной конференции.

    Недавняя серия без поражений указывает на уверенность «Динамо» Москва и готовность прогрессировать, чтобы к кубовому этапу турнира набрать лучшие кондиции и дальше бороться за высокие цели.

    Статистика для ставок

    • «Куньлунь» не проигрывает в основное время на протяжении шести последних матчей

    • «Динамо» Москва победило в пяти последних гостевых встречах

    • В пяти очных встречах из шести последних на катке «Куньлуня» динамовцы забивали минимум 3 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 4.22, ничья — в 4.60, а победа «Динамо» Москва — в 1.67.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

    Прогноз: Сейчас «Куньлунь» проводит довольно содержательный отрезок, а в течение всей кампании нередко досаждает топ-командам. Ввиду нынешних условий пекинцы вполне способны провести достойную встречу даже с набравшим неплохие кондиции «Динамо».

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

    Прогноз: В последних матчах китайская команда продемонстрировала качественную оборонительную игру, чего ранее с ней не случалось. Если коллективу Кравца удастся сберечь эту тенденцию, то крупного поражения в Мытищах она избежит.

    Ставка: «Куньлунь» победит с форой +1 за 1.84.

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    «Куньлунь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Куньлунь» выдаст еще одну качественную игру
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