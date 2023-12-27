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    СКА снова одержит верх в армейском дерби?

    ЦСКА — СКА. Ставка (к. 2.01) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 27 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — СКА
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    СКА в игре с «Динамо» Москва
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — СКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 27 Декабря 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    ЦСКА

    Турнирное положение: В 43 матчах ЦСКА набрал 48 очков, с которыми занимает шестое место в Западной конференции. От зоны первой пятерки столичный клуб — при равенстве проведенных встреч — отделяют 7 баллов.

    Последние матчи: После паузы ЦСКА вышел на каток четырежды, но не выиграл ни разу. Его соперниками были элитные представители Запада и Востока. Дважды москвичи устроились на крупные поражения.

    Коэффициенты матча ЦСКА — СКА

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    В частности, ЦСКА был разгромлен «Динамо» Москва (1:4) и СКА (2:6). За упомянутыми встречами последовали менее позорные в плане итогового счета. Так, команда Сергея Федорова добыла по одному очку в матчах с «Локомотивом» (1:2 ОТ) и «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).

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    Не сыграют: Защитник Даррен Диц, нападающий Максим Соркин — травмы.

    Состояние команды: На сегодняшний день ЦСКА просто не готов конкурировать с первой пятеркой Запада. Частые потери очков, нередко обусловленные отсутствием нормальной реализации, вынуждают столичный клуб смириться с ролью середняка.

    СКА

    Турнирное положение: в 43 матчах СКА набрал 57 очков, с которыми в очередной раз поднялся на четвертую строчку в Западной конференции. Сейчас ему удалось оторваться от «Торпедо» на 2 балла при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: После паузы в чемпионате СКА добился трех побед в шести встречах, причем в двух первых матчах его результативность вышла за пределы привычной орбиты: поочередно санкт-петербуржцы разбили «Сочи» (7:2) и ЦСКА (6:2).

    Следующий матч — с «Торпедо» — был крайне важным в турнирном понимании, но его команда Романа Ротенберга провалила (1:3). Зато в понедельник СКА разделался с «Динамо» Москва (3:2).

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    • Не сыграют: защитник Андрей Педан, нападающий Владимир Алистров — травмы.

    Состояние команды: После паузы СКА, хоть и допустил одну результативную ошибку, идет по дистанции так же уверенно и по-прежнему в любой момент способен вклиниться в первую тройку в случае потенциальных потерь очков со стороны «Локомотива».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается в 2.28, ничья — в 3.98, а победа СКА — в 2.65.

    На прошлой неделе СКА опозорил заклятого соперника, подписав его на 2:6 в «Ледовом». Безусловно, ЦСКА этим недоволен, но едва ли в текущих кондициях способен на реванш.

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    Главная проблема команды Сергея Федорова на данный момент — это беззубый хоккей против топ-соперников. И почему тогда СКА, который по-прежнему демонстрирует безумную форму, должен проиграть проблемным москвичам?

    Недавний промах в матче с «Торпедо» не делает санкт-петербуржцев слабее на фоне ЦСКА. Наши прогноз и ставка — СКА победит в матче за 2.01.

    В трех матчах из четырех после паузы команда Ротенберга забрасывала по 3+ шайбы. Вероятно, армейское дерби также задерет результативную планку повыше. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.98.

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    ЦСКА — СКА: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на хоккей. СКА снова одержит верх в армейском дерби?
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