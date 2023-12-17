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    Швеция поквитается за ноябрьские 2:5 от Чехии

    Чехия — Швеция. Ставка и прогноз (к. 2.61) на хоккейный матч Евротура 17 декабря 2023 года

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    Швеция в матче с Финляндией
    В матче Швейцарских хоккейных игр Чехия встретится со Швецией. Матч пройдет на «Свисс Лайф Арене» 17 декабря. Начало запланировано на 15:00 мск. Чехия — Швеция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Чехия

    На фоне слабых Финляндии и Швейцарии сборная Чехии, как и Швеция, приехала на декабрьские игры в статусе одного из двух кандидатов на первое место. Однако результат последней встречи оказался явно не тем, на который она рассчитывала.

    В субботней встрече со Швейцарией Чехия победила, но сделала это в овертайме, упустив преимущество в две шайбы в основное время (3:2 ОТ). Победный гол на 2-й минуте забил Михал Кемпни.

    Если же отмотать еще больше назад, и упомянуть первый матч, то в нем команда Радима Рулика сыграла удачнее, одержав волевую победу над Финляндией (2:1). Так, с ноября Чехия никому не проигрывает в течение пяти подряд встреч.

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    По итогам двух матчей Чехия занимает второе место с 5 набранными очками и положительной, но довольно скромной разницей голов — 5:3. В рамках Кубка Карьяла, прошедшего в ноябре, команда Рулика была первой.

    Швеция

    Как и будущий соперник, Швеция сейчас набрала неплохую форму и подходит к предстоящему матчу с серией без поражений. На текущий момент она состоит из четырех встреч, в трех из которых скандинавы забросили по 4 шайбы.

    Декабрьский Евротур команда Сэма Халлама начала с игры против хозяев — Швейцарии. В матче с аутсайдером шведы несколько раз вели с разницей в две шайбы и в итоге минимизировали риски стать жертвами сенсации (4:2).

    За игрой, в которой Мальте Стремвалл оформил дубль, последовала встреча с Финляндией. В отличие от дебютного матча, здесь команда Халлама столкнулась с проблемами, но сумела вырвать 3 очка в волевом стиле (3:2).

    В двух матчах Швеции удалось набрать 6 баллов, с которыми она занимает первое место, опережая на одно очко Чехию. За этот отрезок скандинавы забросили 7 шайб при 4 пропущенных.

    Прогноз и ставка

    На победу Чехии букмекеры дают коэффициент 2.69, на ничью — 4.28, а на победу Швеции — 2.44.

    На декабрьский Евротур Чехия и Швеция привезли самые конкурентоспособные составы, благодаря чему судьба победителя будет определена в очной встрече, без оглядки на Финляндию и Швейцарию.

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    И, кажется, форма Швеции на данный момент вызывает чуть больше доверия. Команда Халлама с прошлого месяца играет здорово и прогрессирует, в то время как чехи в декабре показали более скромную результативность, чем ту, что демонстрировали ранее.

    Помня о ноябрьских 2:5, шведы постараются надежнее отыграть в обороне, взять реванш и заодно — закрепиться на первом месте в таблице. Наши прогноз и ставка — Швеция не проиграет + ТМ 5.5 за 2.61.

    В качестве альтернативного для ставки рекомендуем вариант — Швеция победит в матче за 1.88.

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    Чехия — Швеция: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на хоккей. Швеция поквитается за ноябрьские 2:5 от Чехии
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