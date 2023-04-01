В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 1 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

Канадцы из Манитобы провели 75 матчей, в которых присвоили 85 очков. В Западной конференции они занимают восьмое место. Всего на 2 балла «Джетс» опережают девятый «Калгари» при равенстве встреч.

После кривого отрезка, в котором количество поражений перевесило число побед, «Виннипег» выдал две неплохие по качеству игры 22 и 24 марта. По два очка он подрезал в раундах с андердогами.

Первые два балла команда Рика Боунесса забрала на домашней территории, когда к ней в гости завалилась «Аризона» (2:1). Затем «Джетс» ждало путешествие по Калифорнии, которое было начато с победы над «Анахаймом» (3:2).

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+2 в раунде с полумертвыми «Дакс» — обязательная программа для клуба уровня «Виннипега». Но дальше на землях «Золотого штата» начались проблемы. В последних матчах канадцы крупно влетели «Лос-Анджелесу» (1:4) и «Сан-Хосе» (0:3).

«Детройт»

«Детройт» откатал 73 встречи, в которых собрал 73 очка. В Восточной конференции он застрял на 13-й строчке и на 4 балла отстал от позиций в топ-10. Улучшить ситуацию в ближайшем матче с «Каролиной» едва ли получится.

В привычной манере «Детройт» серийно терпит неудачи. В статистику «Ред Уингз» массово попадают минусовые игры. Во второй половине марта середняк из Мичигана слился трижды кряду. В двух матчах он традиционно пропустил много.

В 20-х числах марта команда Дерека Лалонда дважды закусилась с «Сент-Луисом». В Миссури «крыльям» удалось даже подрезать 2 очка (3:2 Б), но спустя пару дней прилетела ответка (3:4).

После стыковых раундов с «Блюз» «Детройт» пригнал в Пенсильванию, где нарвался на крупный луз от «Филадельфии» (0:3). А в последнем матче «Ред Уингз» стали сенсационными хайлайтерами благодаря домашней победе над «Питтсбургом» (7:4).

Коэффициенты

Победу «Виннипега» букмекеры рассматривают за 1.72, ничью — за 4.40, а победу «Детройта» — за 4.10.

Прогноз

В преддверии игры с «Ред Уингз» «Виннипег» слил две встречи в Калифорнии. Проиграли «Джетс» крупно и даже умудрились смазать раунд с трупным «Сан-Хосе». Продолжая борьбу за плей-офф, канадцы постараются остановить минусовую серию в ближайших турах.

Начать вновь собирать по два очка можно уже в предстоящем раунде, так как в гости к команде Рика Боунесса едет максимально проблемный «Детройт» , который потеряет приличный запас сил после рубки с «Каролиной».

Ставка

На железной турнирной мотивации «Джетс» выдадут шикарный атакующий перфоманс, который оставит «Ред Уингз» без набранных баллов в гостях. Наши прогноз и ставка — «Виннипег» победит + ТБ 4.5 за 1.94.

Во встрече с командой, у которой давно вошло в норму пропускать большими наборами, канадцы могут ввалить минимум по шайбе во всех двадцатиминутках. Наш альтернативный прогноз — «Виннипег» забьет в каждом периоде за 2.50.