ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоОтбор Евро-2024. Дебют Тедеско, конфуз Испании и возвращение Ибрагимовича Месут ОзилВзлеты и падения Озила. Был шикарным плеймейкером, но так и не привык к тактическим изменениям Жозеп КлотетКонтрафактный Пеп. «Торпедо» возглавил каталонский тренер-ноунейм
    Все новости спорта

    «Виннипег» отыграется на «Детройте» за предыдущие неудачи

    «Виннипег» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч НХЛ 1 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Виннипег Джетс Прогнозы на Детройт Ред Уингз
    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Детройт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайл Капобианко
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 1 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 01 Апреля 2023 года

    «Виннипег»

    Канадцы из Манитобы провели 75 матчей, в которых присвоили 85 очков. В Западной конференции они занимают восьмое место. Всего на 2 балла «Джетс» опережают девятый «Калгари» при равенстве встреч.

    После кривого отрезка, в котором количество поражений перевесило число побед, «Виннипег» выдал две неплохие по качеству игры 22 и 24 марта. По два очка он подрезал в раундах с андердогами.

    Первые два балла команда Рика Боунесса забрала на домашней территории, когда к ней в гости завалилась «Аризона» (2:1). Затем «Джетс» ждало путешествие по Калифорнии, которое было начато с победы над «Анахаймом» (3:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    +2 в раунде с полумертвыми «Дакс» — обязательная программа для клуба уровня «Виннипега». Но дальше на землях «Золотого штата» начались проблемы. В последних матчах канадцы крупно влетели «Лос-Анджелесу» (1:4) и «Сан-Хосе» (0:3).

    «Детройт»

    «Детройт» откатал 73 встречи, в которых собрал 73 очка. В Восточной конференции он застрял на 13-й строчке и на 4 балла отстал от позиций в топ-10. Улучшить ситуацию в ближайшем матче с «Каролиной» едва ли получится.

    В привычной манере «Детройт» серийно терпит неудачи. В статистику «Ред Уингз» массово попадают минусовые игры. Во второй половине марта середняк из Мичигана слился трижды кряду. В двух матчах он традиционно пропустил много.

  • Читайте по теме

    • В 20-х числах марта команда Дерека Лалонда дважды закусилась с «Сент-Луисом». В Миссури «крыльям» удалось даже подрезать 2 очка (3:2 Б), но спустя пару дней прилетела ответка (3:4).

    После стыковых раундов с «Блюз» «Детройт» пригнал в Пенсильванию, где нарвался на крупный луз от «Филадельфии» (0:3). А в последнем матче «Ред Уингз» стали сенсационными хайлайтерами благодаря домашней победе над «Питтсбургом» (7:4).

    Коэффициенты

    Победу «Виннипега» букмекеры рассматривают за 1.72, ничью — за 4.40, а победу «Детройта» — за 4.10.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    В преддверии игры с «Ред Уингз» «Виннипег» слил две встречи в Калифорнии. Проиграли «Джетс» крупно и даже умудрились смазать раунд с трупным «Сан-Хосе». Продолжая борьбу за плей-офф, канадцы постараются остановить минусовую серию в ближайших турах.

    Начать вновь собирать по два очка можно уже в предстоящем раунде, так как в гости к команде Рика Боунесса едет максимально проблемный «Детройт», который потеряет приличный запас сил после рубки с «Каролиной».

    Ставка

    На железной турнирной мотивации «Джетс» выдадут шикарный атакующий перфоманс, который оставит «Ред Уингз» без набранных баллов в гостях. Наши прогноз и ставка — «Виннипег» победит + ТБ 4.5 за 1.94.

    Во встрече с командой, у которой давно вошло в норму пропускать большими наборами, канадцы могут ввалить минимум по шайбе во всех двадцатиминутках. Наш альтернативный прогноз — «Виннипег» забьет в каждом периоде за 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Вольфсбург (жен) — ПСЖ (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.95
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Серундоло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Челси (жен) — Лион (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Александрова — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Рыбакина — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Годой Крус
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Виннипег» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» отыграется на «Детройте» за предыдущие неудачи
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры