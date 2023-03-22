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    В режиме уничтожения «Рейнджерс» откатают и игру с «Каролиной»

    «Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 3.36) на хоккейный матч НХЛ 22 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Каролина»
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    Владимир Тарасенко
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Марта 2023 года

    «Рейнджерс»

    Манхэттенская суперкоманда провела 70 матчей, в которых примагнитила 92 очка. В Восточной конференции она закрепилась на пятом месте и обошла на 2 балла «Тампу». Всего на 1 балл «рейнджеры» отстают от четвертого «Торонто».

    Последнее поражение «Рейнджерс» попало в архивы лиги 12 марта. В тот день ньюйоркцы пригнали в Пенсильванию, где закусились с «Питтсбургом». В равной встрече гостей скосило большинство «пингвинов» в овертайме (2:3 ОТ).

    С момента вылазки на «PPG Paints-арену» прошло еще четыре матча. Ни в одном команда Жерара Галана не проиграла. Более того, в каждой встрече Панарин и компания забрасывали по 4+ шайбы.

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    Важно отметить, что все четыре матча «Рейнджерс» откатали перед публикой с Бродвея. «Мэдисон Сквер Гарден» — неприступный рубеж. В вин-стрик «рейнджеров» вошли встречи с «Вашингтоном» (5:3), «Питтсбургом» (4:2, 6:0) и «Нэшвиллом» (7:0).

    «Каролина»

    На балансе «Каролины» 98 очков после 68 матчей. С такими цифрами команда неплохо чувствуют себя на второй позиции на Востоке. Догнать «Бостон» будет тяжело. Там 13 очков разрыва. А от третьего «Джерси» еще придется отбиваться.

    В начале месяца у «Каролины» все традиционно было хорошо. Команда откатала 4-матчевую беспроигрышную серию. Но с 12 марта результаты «Кейнс» резко съехали вниз: в трех встречах из пяти они остались без накоплений.

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    • Крупно бригада Рода Бриндамора срезалась в играх с серьезными ребятами двух конференций — «Вегасом» (0:4) и «Нью-Джерси» (0:3). А разбавить два плюшевых матча удалось благодаря победе над «Виннипегом» (5:3).

    Но если с одним канадским клубом «Харрикейнз» разобрались влегкую, то в стычке с другим вновь отлетели. Палачом «Каролины» стал «Торонто» (2:5). В последнем матче «Кейнс» достали +2. На чужой территории удалось пригвоздить «Филадельфию» (5:4 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Рейнджерс» букмекеры выгружают коэффициент 2.40, чуть выше котируется победа «Каролины» — 2.48. Ничья оценивается в 4.30.

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    Прогноз

    К труднейшему раунду с «Харрикейнз» ньюйоркцы подлетают в запредельной форме. Они не только гасят соперников в основное время, а еще и демонстрируют сочную картинку в атаке.

    В последних четырех встречах дрим-тим Жерара Галана ввалила 22 шайбы в сумме — 5.5 за игру в среднем. С такой результативностью и куражом киперов, выдающих шатауты, «Рейнджерс» готовы впечатать в лед домашней арены «Каролину», которая в течение марта уже отлетала от топов крупно.

    Ставка

    В «Сквер Гарден» «Рейнджерс» — лютая команда, способная разорвать любого. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» забьют в каждом периоде за 3.36.

    В четырех последних матчах Нью-Йорк праздновал победы с двойным+ перевесом над соперниками, поэтому наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 2.69.

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    «Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз, ставка (3.36), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на хоккей. В режиме уничтожения «Рейнджерс» откатают и игру с «Каролиной»
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