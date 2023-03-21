НХЛ. «Питтсбург» уступил «Оттаве», «Лос-Анджелес» разгромил «Калгари»

«Детройт» — «Флорида» 2:5

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Мэттью Ткачук, набравший три (1+2) очка. Дубль оформил Картер Вераге. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Флорида» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) Голы: Ткачак — 33 (Беннетт), 7:28 — 0:1. Верхэге — 35 (Ткачак, Беннетт), 12:28 — 0:2. Сутер — 13 (Перрон, Уолман), 14:37 — 1:2. Форслинг — 10 (Райнхарт, Барков), 31:33 — 1:3. Ларкин — 26 (Раймонд, Копп), 47:53 — 2:3. Э. Стаал — 13 (Дюклер), 56:08 — 2:4. Верхэге — 36 (бол., Луостаринен, Ткачак), 58:37 — 2:5Вратари: Хуссо (47:49 — 47:53, 56:55 — 57:18) — БобровскийШтраф: 6-4Броски: 22 (4+12+6) — 25 (9+10+6)

«Флорида» набрала 79 очков и поднялась на восьмое место, которое дает право сыграть в плей-офф. «Питтсбург» отстает на один балл. «Детройт» (69) идет 13-м.

«Детройт» — «Флорида» 2:5

«Питтсбург» — «Оттава» 1:2

В составе победителей по голу забили Тома Шабо и Дрейк Батерсон. Защитник Артем Зуб очков не набрал. Автором единственной шайбы «Пингвинз» стал Рикард Ракелль. Ассистентом выступил Евгений Малкин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Оттава» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Голы: Шабо — 10 (Жиру, Грейг), 16:46 — 0:1. Ракелль — 25 (Малкин, Жозеф), 54:39 — 1:1. Батерсон — 21 (бол., Ткачак, Сандерсон), 57:51 — 1:2Вратари: Джерри (57:57 — 58:31, 58:51) — ФергюсонШтраф: 4-6Броски: 49 (18+14+17) — 21 (7+6+8)

«Питтсбург» с 78 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, команда покинула зону плей-офф. «Пингвинз» пропустили вперед себя «Флориду». «Оттава» (73) — 10-я.

«Питтсбург» — «Оттава» 1:2

«Колорадо» — «Чикаго» 5:0

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Денис Мальгин, набравший три (2+1) очка. В активе российского нападающего Валерия Ничушкина ассист. Голкипер Александр Георгиев отразил все 27 бросков по своим воротам и пятый раз в сезоне сыграл на ноль.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Чикаго» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Голы: Макдермид — 1 (Хант, Нието), 2:41 — 1:0. Мальгин — 9 (Ничушкин), 26:17 — 2:0. Рантанен — 47 (бол., Комфер, Байрам), 30:54 — 3:0. О`Коннор — 9 (Мальгин, Жирар), 53:33 — 4:0. Мальгин — 10 (Маккиннон, Рантанен), 53:47 — 5:0Вратари: Георгиев — СтэлокШтраф: 4-2Броски: 32 (11+7+14) — 28 (10+12+6)

«Колорадо» с 88 очками занимает четвертое место в Западной конференции. «Чикаго» располагается на 15-й строчке — 54 очка.

«Колорадо» — «Чикаго» 5:0

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 5:4 ОТ

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов забросил шайбу и сделал голевую передачу. Победную шайбу забросил защитник Дарнелл Нерс. Форвард канадского клуба Клим Костин результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 1:0) Голы: Барабанов — 15 (Гертл, Власик), 5:48 — 0:1. Бьюгстад — 16 (Фогеле, Янмарк), 7:08 — 1:1. Ямамото — 10 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 20:30 — 2:1. Лоренц — 8 (Агоццино, Беннинг), 28:32 — 2:2. Карлссон — 21 (Зеттерлунд, Кутюр), 30:23 — 2:3. Экхольм — 7 (Драйзайтль, Бушар), 31:48 — 3:3. Карлссон — 22 (Барабанов, Каут), 34:23 — 3:4. Экхольм — 8 (Макдэвид, Драйзайтль), 56:13 — 4:4. Нерс — 8 (Ямамото, Нюджент-Хопкинс), 64:45 — 5:4Вратари: Кэмпбелл — РаймерШтраф: 4-6Броски: 52 (11+17+15+9) — 32 (13+8+8+3)

«Эдмонтон» набрал 88 очков и занимает шестое место в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет последним — 53 очка.

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 5:4 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Калгари» 8:2

У хозяев по дублю сделали Карл Грундстрем и Адриан Кемпе. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков не набрал очков. Не отметился результативными действиями и защитник «Калгари» Никита Задоров.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Калгари» — 8:2 (4:0, 2:1, 2:1) Голы: Грундстрем — 10 (Купари, Макьюэн), 8:15 — 1:0. Даути — 6 (Байфилд, Копитар), 11:16 — 2:0. Виларди — 23 (Иафалло), 12:13 — 3:0. Арвидссон — 20 (бол., Кемпе, Копитар), 15:46 — 4:0. Тоффоли — 29 (бол., Линдхольм, Баклунд), 20:34 — 4:1. Кемпе — 33 (Эдлер, Уокер), 28:17 — 5:1. Кемпе — 34 (Байфилд, Даути), 32:44 — 6:1. Хэнифин — 6 (Коулмэн, Юбердо), 49:01 — 6:2. Андерсон — 5 (бол., Дано, Арвидссон), 52:31 — 7:2. Грундстрем — 11 (Купари, Андерсон), 55:51 — 8:2Вратари: Копли — Маркстрем (Владарж, 40:00)Штраф: 8-20Броски: 39 (14+12+13) — 17 (3+9+5)

«Лос‑Анджелес» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции с 92 очками, «Калгари» (77) занимает девятое место.