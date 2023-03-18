В во втором матче серии 1/2 финала Востока «Ак Барс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 18 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

После перфоманса «Адмирала» в дебютном раунде плей-офф и не самой убедительной серии Казани стало понятно, что на лайтовый заход в полуфинале «барсы» могут не рассчитывать. В первой игре они победили, но было сложно — 3:2.

В раунде на «Татнефть-Арене» пазл «Ак Барса» начал складываться идеально. В первом периоде Казань повела 2:0. По голу вонзили Александр Радулов и Станислав Галиев. Оба реализовали большинство.

Однако во втором периоде команда Зинэтулы Билялетдинова устроилась на 2:2. Победу пришлось вытаскивать в третьих двадцати. Свою первую шайбу в плей-офф и вторую в сезоне врезал защитник Никита Лямкин.

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Так, общая беспроигрышная в «Ак Барса» в Кубке Гагарина дошла до трех матчей. В двух предыдущих Казань срубила «Нефтехимик», вонзив 10 голов в сумме — 6:1, 4:2. Сам же четвертьфинал конференции «барсы» запечатали за шесть заходов — 4:2.

«Адмирал»

На «Татнефть-Арену» «Адмирал» десантировался с целью устроить с фаворитом пары горячий замес, цепляя его всеми возможными способами. Первая попытка оказалась неудачной, но было близко — 2:3.

По ходу матча «Адмирал» подписался на 0:2 в первом периоде, но восстановил баланс во втором. Один из главных тащеров команды — Либор Шулак — ввалил шайбу в большинстве, а спустя 7 минут свою добавил Николай Елисеев.

Еще раз Владивосток пропустил на 7-й минуте третьего периода. И снова все произошло в меньшинстве. В сумме команда Леонида Тамбиева удалилась 7 раз и нанесла за весь матч 37 бросков в створ (5.41% реализации).

Выдавать подобные концерты «Адмирал» начал в четвертьфинальном раунде с «Салаватом», который удалось протаранить за шесть матчей. В Казань «моряки» мчали с мини-серией из двух игр без поражений.

Коэффициенты

На «Ак Барс» букмекеры выгружают коэффициент 1.52, на ничью — 4.60, а на «Адмирал» — 5.60.

Прогноз

В очередной раз «Адмирал» в статусе аутсайдера дал смачный бой на льду фаворита. Во второй игре в Казани ему нет смысла катать иначе. Зацепиться за победу Владивостоку будет трудно, но по ходу плей-офф у «моряков» всегда так.

В «Ак Барсе» понимают, что транзит на «Фетисов-Арену» — выматывающий процесс, способный затянуть серию надолго . Такого расклада команда Билялетдинова постарается избежать, но сперва нужно валить «Адмирал» дома.

Ставка

На своем льду «барсам» хватит сил и класса довести преимущество в серии до двух побед, но «Адмирал» будет уперто отвечать на выпады хозяев. Наши прогноз и ставка — тотал каждой команды больше 1.5 за 3.00.

При этом в результативном раунде +1 в серии до четырех добавит Казань. Наш альтернативный прогноз — «Ак Барс» победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 2.31.