В первом матче серии 1/2 финала Запада ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 17 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Перед стартом четвертьфинальной серии ЦСКА был железобетонным ее фаворитом, но в суровой реальности все оказалось хуже. Пригвоздить «Северсталь» удалось только в седьмой встрече, по ходу которой пришлось отыгрывать две шайбы.

В начале противостояния для фаворита все прошло идеально. Дома ЦСКА добился крупной победы — 5:2. Накладки же начались позже, когда Череповец агрессивно ответил двумя своими разрывными шоу — 2:3 ОТ, 3:5.

При 1:2 в серии команда Сергея Федорова выдала мегазаряд 8 марта, казнив «Северсталь» без шансов на помилование — 9:3, после чего снова одержала верх — 4:3 и максимально близко подошла к полуфиналу.

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Однако вместо ожидаемого прохода дальше ЦСКА нарвался на очередное поражение — 0:3, а в седьмом матче серии в камбэк-режиме аннулировал разницу в две шайбы и наконец-то прикончил Череповец — 5:3.

«Локомотив»

В Кубке Гагарина 2022/23 Ярославль был первым, кто отпраздновал выход в полуфинал конференции. В серии с «Витязем» «железнодорожники» добились четырех подряд побед — 4:1.

Дебютный матч «Локомотив» срезал в овертайме — 0:1 ОТ. Встреча проходила на «Арене-2000». При унылых нулях и попытках сыграть осторожно ярославцы пропустили шайбу на 28-й секунде этапа до первого гола.

После шокирующего удара от «Витязя» команда Игоря Никитина в несвойственном стиле закрыла два следующих матча, в которых выдала ярчайший атакующий концерт — 6:2, 4:0.

За крупными победами последовали тяжелые раунды. Выкусывать их нужно было в овертайме. В первой такой игре «Локо» победил благодаря шайбе Рушана Рафикова во втором ОТ, на временном отрезке 35:28 — 3:2 ОТ. Во второй встрече победный гол вмазал Георгий Иванов — 2:1 ОТ. Тогда команды отпахали сверху чуть больше 20 минут.

Коэффициенты

На победу ЦСКА букмекеры выкатывают коэффициент 2.21, на ничью — 3.75, а на победу «Локомотива» — 3.00.

Прогноз

Пока «Локо» отдыхал после разборок с «Витязем», хоккеистов ЦСКА разрывала «Северсталь», утихомирить которую удалось с большим трудом только в седьмой встрече. «Армейцы» не захотели сенсационно вылетать и на классе срубили Череповец.

Такая серия отняла у команды Федорова приличный запас сил. К раунду с «Локо» она может подойти морально выгоревшей. Но даже если с настроем у москвичей все будет в порядке, то их форма все равно вызывает вопросы. «Локо» способен качнуть проходную защиту, а затем традиционно закрыться и урвать победу .

Ставка

В данный момент ЦСКА — не тот соперник, от которого стоит трястись Ярославлю. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит + ТБ 2.5 с коэффициентом 3.32.

Если даже «Локо» не удастся придушить столичный топ в основное время, то это можно сделать овертаймах, где в текущем плей-офф команда Никитина выиграла дважды. Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» победит в матче за 2.26.