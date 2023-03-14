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    Финальный заход на льду ЦСКА снова пробьет внушительный «верх»

    ЦСКА — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 14 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Северсталь»
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    Пятый матч между ЦСКА и «Северсталью»
    В седьмом матче серии 1/4 финала Запада ЦСКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 14 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 14 Марта 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •

    ЦСКА

    В период с 8 по 10 марта ЦСКА дважды потопил «Северсталь» по-крупному. В первом матче «армейцы» устроили для аутсайдера публичную казнь — 9:3, во втором — прикончили соперника с минимальным гандикапом — 4:3.

    В данный момент лучшим снайпером ЦСКА в плей-офф раунде является Михаил Григоренко. 28-летний форвард успел забросить 4 шайбы и выкатить 3 ассиста. Вторым в команде по силе оказался Никита Нестеров (1+5), третьим — Антон Слепышев (4+1).

    Две победы и 13 голов в сумме приближали Череповец к неизбежному вылету, однако ЦСКА необъяснимо вяло откатал потенциально решающий матч, в котором отлетел всухую — 0:3.

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    В упомянутой игре московский гранд нанес 26 бросков в створ ворот соперника. Таким же количеством ответила и «Северсталь». Две шайбы ЦСКА пропустил в меньшинстве. Всего за матч команда Сергея Федорова наткнулась на 5 удалений.

    «Северсталь»

    Дебютный матч плей-офф «Северсталь» слила крупно — 2:5 и плавно начала подтверждать статус аутсайдера пары. Но после хилого старта Череповец добился двух побед — 3:2 ОТ, 5:3 и выскочил вперед в неравном противостоянии.

    В данный момент одним из самых опасных игроков в ростере «Северстали» является Александр Петунин. 26-летний нападающий успел набить стату шестью очками (2+4). Аналогично катает плей-офф защитник Робин Пресс (2+4).

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    • После пары побед команду Андрея Разина утихомирили разгромом 8 марта — 3:9, а в раунде 10-го числа Череповец вплотную подобрался к досрочному финишу — 3:4.

    При 2:3 в серии «Северсталь» не скисла и выдала очередной концерт, завалив ЦСКА всухую. По голу в этой встрече врезали Пыленков, Петунин и Рожков. Из 26 ударов в створ «сталь» реализовала 11.54%. Шатаут + ассист оформил Александр Самонов.

    Коэффициенты

    Победа ЦСКА рассматривается букмекерами за 1.44, ничья — за 5.20, а победа «Северстали» — за 6.00.

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    Прогноз

    После пары успешных матчей казалось, что «сталь» переплюнула свои же возможности, а при 2:3 в пользу ЦСКА в ее чудо верилось с трудом. Но в шестой встрече команда Разина не просто добилась победы, а разорвала «армейцев» всухую, доказав, что в этой серии нет фаворита.

    Проделав такой путь, «Северсталь» не захочет срезаться в одну калитку, поэтому никаких 3:9 больше не будет. Как бы попсово это ни читалось, но в предстоящем матче гости выйдут на лед, чтобы выдать свой максимум. Другим способом далеких от идеала «армейцев» пройти не получится.

    Ставка

    В четырех последних играх серии «сталь» воткнула ЦСКА по 3+ шайбы. Почему в седьмом раунде она должна остановиться? Наши прогноз и ставка — обе команды забьют больше 1.5 за 2.00.

    14 марта в столице будет жарко. Ожидается упорная борьба с минимальным преимуществом одной из сторон, поэтому в качестве альтернативы можно выбрать вариант — «Северсталь» победить с форой +1.5 за 2.09.

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