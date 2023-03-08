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    «Автомобилист» не позволит «Магнитке» еще больше уйти в отрыв

    «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 8 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Автомобилист»
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    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Матч 4 марта
    В четвертом матче серии 1/4 финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 8 марта. Начало встречи — в 14:30 мск. «Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Металлург» Мг

    Серия с «Автомобилистом» для магнитогорцев началась с поражения — 2:4. Причем «лисы» имели все шансы рассчитывать на другой результат: сперва они упустили минимальное преимущество, а затем, отыгравшись во втором периоде, больше ничего не изобрели впереди.

    На фоне бледной встречи 2 марта казалось, что дальше «Металлург» Мг слетит окончательно, но у гостей были свои мысли на этот счет. Вторая игра осталась за ними — 3:2 ОТ. В энергозатратном матче «Магнитка» дважды перечеркивала свое же превосходство, из-за чего пришлось катать два овертайма. На отрезке 24:25 «Авто» прикончил Егор Яковлев.

    В Магнитогорск команда Ильи Воробьева телепортировалась с минимально выполненной задачей. Для далекого от прайма коллектива одна победа в гостях — хороший задаток, учитывая, что и дома «лисы» выиграли — 2:1 ОТ.

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    В отличие от двух предыдущих матчей, «Металлург» Мг пропустил первым, причем в конце второго периода в меньшинстве. Долго искать пути для камбэка «Магнитке» не пришлось. В начале третьих двадцати Кошелев сравнял счет, а Зернов казнил «Авто» на 30-й минуте овертайма.

    «Автомобилист»

    В серии с Магнитогорском «Автомобилист» сжигает бесчисленное количество энергии, но терпит неудачи. После трех матчей общий счет уходит в пользу «Металлурга» — 2:1. Единственную пока победу уральцам удалось урвать в первой плей-офф игре — 4:2.

    В самом результативном матче противостояния за «Автомобилист» забивали Белоусов, Эберт, Волк и Широков. Суммарно екатеринбуржцы нанесли 32 броска в створ, реализовав 12.5%. В данный момент такой процент точности является для команды самым высоким в плей-офф раунде.

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    • Увы, волевая победа в первой игре не прибавила вдохновения команде Николая Заварухина во второй. Вместо топ-перфоманса при родных трибунах фанбаза «Уральца» наблюдала лишь за тем, как Мэйсек камбэчит, а позже его и одноклубников выносят на 24-й минуте овертайма — 2:3 ОТ.

    Такая же вязкая игра с цепями на ногах прошла и в Магнитогорске, где «Автомобилист», ведя в счете, метнул в урну свое мизерное преимущество и отлетел в овертайме — 1:2 ОТ. Единственную шайбу за уральцев пропихнул Ник Эберт в большинстве.

    Коэффициенты

    На «Металлург» Мг букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.10, а на «Автомобилист» — 2.95.

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    Прогноз

    Разборки двух крепких восточных команд уникальны тем, что по ходу их матчей ситуация могла качнуться в любую сторону. Никто не имел очевидного преимущества.

    В двух предыдущих встречах удачная ситуация сыграла за «Магнитку», в следующем матче «Авто» постарается этого не допустить. Магнитогорцы не показали ничего такого, с чем не смогли бы справиться уральцы. Если команда Заварухина соберется на четвертый раунд, то выровняет серию. Изобретать какое-то сверхмощное оружие ради победы не нужно, «лисы» далеки от идеала.

    Ставка

    В важнейший для екатеринбургской команды момент ее звездные форварды должны показать свой хай-класс. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит с форой 0 за 2.33.

    Как и в двух предыдущих встречах, соперники, боясь допустить ошибиться, откатают осторожный матч, из-за чего пострадает результативность. В качестве альтернативы рекомендуем рассмотреть для ставки тотал меньше 4 с коэффициентом 2.77.

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    «Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» не позволит «Магнитке» еще больше уйти в отрыв
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