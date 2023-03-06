Два вечера сенсаций и жесткий ответ фаворитов. Что творилось в плей-офф КХЛ на прошлой неделе?

На прошлой неделе в КХЛ стартовал плей-офф раунд, который начал удивлять с первых же матчей. Андердоги решили потрепать нервы фаворитам, а в самой лиге произошло уникальное историческое событие. Обо всем этом говорим в понедельничном обзоре на LiveSport.Ru.

Бунт аутсайдеров 1 марта

Леонид Метальников ХК «Адмирал»

Первый раунд до четырех побед в серии стартовал 1 марта и сразу же выкинул в урну все предматчевые расклады. В каждой из четырех пар те, кого принято называть аутсайдерами, пригвоздили фаворитов, которые проводили матчи на своем льду.

Тренд запустил «Адмирал». На «Уфа-Арене» он прикончил «Салавата Юлаев» в овертайме (2:1 ОТ). Великим тот вечер стал не только для команды в целом, но и персонально для 20-летнего Прохора Корбита, который вонзил шайбу в овертайме. Для молодого игрока это была первая шайба в КХЛ-карьере.

Вторым в компанию творцов сенсаций присоединился «Нефтехимик», который в драке с «Ак Барсом» напомнил младшего брата, пытавшегося задиристо достать старшего. Исход в таких стычках заранее известен, но вначале младший имеет преимущество. Вот и это противостояние на «Татнефть-Арене» завершилось неожиданной победой «нефти» в овертайме — 3:2 ОТ. Дубль в матче, включая победный гол, воткнул Андрей Чивилев.

В это же время «Локомотив» пытался исполнять роль мальчика-отличника, который все делает правильно. Для «Локо» понятие правильности основывается на игре в обороне. Команда Никитина всегда старается пропустить минимум или не пропустить вообще.

Так защита ярославцев и стала лучшей в чемпионате в вопросе надежности. Однако излишняя осторожность погубила хозяев «Арены-2000» в первой игре с «Витязем», который при нулях за три периода ввалил победную шайбу на 28-й секунде овертайма — 1:0 ОТ. Гол забил Владимир Галузин.

«Динамо» Минск в первом матче со СКА VK

Кульминацией голливудского экшена стал матч в Питере, где «Динамо» Минск на читах и модах выгрызло победу над СКА — 4:6. О факте отсутствия лайтовой программы «армейцев» предупредили в двух периодах, когда минчане дважды отыгрывали минимальное преимущество. Жарче было в третьих двадцати.

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Команда Крэйга Вудкрофта врезала три подряд шайбы и раскрутила лайв-счет до нереальных 5:2. Такой результат был зафиксирован на временном отрезке 17:30. Фаворит, который упорно не хотел сливаться, забросил две шайбы в ответ, и за 20 секунд до финальной сирены табло показывало 4:5. В попытках последнего забега СКА открыл ворота, в которые и прилетел решающий гол за 6 секунд до конца. Итог — 6:4. Победу урвали динамовцы.

Сенсация второго плей-офф вечера

Стычка между игроками «Авангарда» и «Сибири» ХК «Авангард»

После аутсайдерских панчей первого дня фавориты пар второго должны были извлечь правильные уроки. Но тут в качестве команды-двоечницы выступил «Авангард», который в первом раунде срезался «Сибири» — 1:2 ОТ. Снова фаворита мочат в овертайме с мини-подвигом в основное время. 4 года, 11 месяцев и 18 дней Омск ждлал у себя плей-офф, а тут такое…

Первая шайба в матче влетела в ворота «Сибири». И случилось это за три минуты до финальной сирены. Однако «Авангард» не был готов к такому жирному самоподгону, а лучший форвард гостей Александр Шаров дал всему Омску пощечину, вонзив гол спустя полторы минуты. В овертайме команды откатали около 9 минут. Хозяев «G-Drive Арены» обезглавил Никита Сетдиков.

На фоне сенсации первого раунда противостояния «Авангард» сорвался с цепи и уничтожил «Сибирь» во второй игре — 4:1. И в том матче за гостей забивал Шаров, но на этот раз его шайба лишь отсрочила казнь андердога.

«Северсталь» не дает спокойно жить ЦСКА

Разборки ЦСКА и «Северстали» ХК ЦСКА

В регулярном сезоне «Северсталь» прибила ЦСКА в трех матчах из четырех , причем каждый раз закидывала «армейцам» по 4+ шайбы. Как бы парадоксально это ни произносилось вслух, но для «стали» ЦСКА оказался удобным соперником.

На таком настрое команда Андрея Разина пытается откатать и плей-офф серию. Начало оказалось смазанным. В первом заходе «Северсталь», ведя в счете, подписалась на крупное поражение — 2:5. Зато со второго раза у «рысей» все получилось, очередная попытка оказалась успешной — 3:2 ОТ.

Во втором раунде разборок с московским топом «Северсталь» вновь выиграла первый период. Гол 20-летнего Александра Суворова оставался единственным до третьей двадцатиминутки, когда ЦСКА влепил два своих и уже заставил камбэчить «сталь». Долго просить череповчан было не нужно. В основное время последний гол влупил защитник Николай Тимашов. После 60-минутных разборок команды оттарабанили два овертайма, а победу «Северстали» принес Никита Гуслистов.

«Ак Барс», СКА и «Локо» врубили режим уничтожения

СКА в третьем матче серии ХК СКА

Врываться в инфоповоды в качестве неудачников фавориты пар больше не захотели. Поэтому «Ак Барс», СКА и «Локомотив», успевшие откатать еще по две игры, уже не щадили соперников.

«Ак Барс» устроил не только хоккейное, но и борцовское месиво с «Нефтехимиком», которого дважды грохнул с одинаковым счетом — 4:1. Точно так поступил и «Локомотив», который в нетипичной для себя манере провел пару гиператакующих матчей с «Витязем» — 6:2, 4:0. Аналогично закрыл встречи СКА. Но, в отличие от «Локо», от питерцев этого ждали — 5:2, 4:0. Благодаря закономерным победам природный баланс в КХЛ был восстановлен.

Разборки в уральском дерби и замес в «Нагорном»

Иван Игумнов ХК «Динамо» Москва

«Автомобилист» — «Металлург» Мг и «Торпедо» — «Динамо» Москва — единственные пары, в которых нет железобетонного фаворита. Неудивительно, что в обеих сериях после двух встреч установилось равенство — 1:1.

В Екатеринбурге первый матч оказался за «Авто». В нем команда Никитина выдала камбэк с запасом — 4:2. Во втором она пыталась сделать так же. По ходу игры 4 марта уральцы дважды горели в счете. Но на голы Коростелева и Лайпсика удачно ответил Мэйсек, который перевел битву в овертайм. Победная заброшенная шайба нырнула в ворота лишь на временном отрезке 24:25. Всадил ее Егор Яковлев, подаривший «Магнитке» надежду — 3:2 ОТ.

«Торпедо» и «Динамо» решали свои вопросы в основное время . В первом матче победа досталась москвичам — 3:1 — в игре, где статистическое преимущество в атаке было на стороне нижегородцев. Во второй встрече команда Игоря Ларионова дала сдачи — 5:2. Парадокс в том, что чисто по цифрам преимущество имели динамовцы, но кого интересует стата, когда на табло все иначе.

В плей-офф КХЛ пишется новая история

Первые два матча каждая из команд провела с переменчивым успехом, из-за чего в раунде на вылет сформировалось уникальное историческое достижение. Впервые в плей-офф КХЛ после двух встреч общий счет в каждой серии был равен — 1:1 . При таком раскладе команды продолжают рубиться до трех побед, а ни один аутсайдер не будет вынесен всухую.

Кубок Гагарина-2022/23: матчи новой недели

«Автомобилист» — «Металлург» Мг ХК «Автомобилист»

Понедельник, 6 марта

«Сибирь» — «Авангард» (1:1), 15:30 мск;

«Металлург» Мг — «Автомобилист» (1:1), 17:00 мск;

«Динамо» Москва — «Торпедо» (1:1), 19:30 мск;

«Северсталь» — ЦСКА (1:1), 19:30 мск.

Вторник, 7 марта

«Адмирал» — «Салават Юлаев» (2:1), 12:30 мск;

«Нефтехимик» — «Ак Барс» (1:2), 17:00 мск;

«Витязь» — «Локомотив» (1:2), 19:30 мск;

«Динамо» Минск — СКА (1:2), 19:30 мск.

Среда, 8 марта

«Сибирь» — «Авангард», 13:30 мск;

«Металлург» Мг — «Автомобилист», 14:30 мск;

«Динамо» Москва — «Торпедо», 17:00 мск;

«Северсталь» — ЦСКА, 17:00 мск.

Четверг, 9 марта

«Салават Юлаев» — «Адмирал», 17:00 мск;

«Ак Барс» — «Нефтехимик», 19:30 мск;

«Локомотив» — «Витязь», 19:30 мск;

СКА — «Динамо» Минск, 19:30 мск.

Пятница, 10 марта

«Авангард» — «Сибирь», 16:30 мск;

«Автомобилист» — «Металлург» Мг, 17:00 мск;

«Торпедо» — «Динамо» Москва, 19:30 мск;

ЦСКА — «Северсталь», 19:30 мск.