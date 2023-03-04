Ларионов: Не хотим придавать большое значение этому матчу, все только начинается

Главный тренервысказался относительно победы над московским(5:2) во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«От всей команды и от всего сердца благодарю наших болельщиков, которые горячо поддерживали нас в трудные минуты. Это наша совместная с болельщиками победа. Но мы не хотим придавать большое значение этому матчу, потому что счет в серии 1:1, и все только начинается. Были очень хорошие моменты, был тот хоккей, в который мы любим играть. В итоге ребята выстояли, выдержали, забили хорошие голы и выиграли матч.

В первом периоде 10-15 минут играли очень хорошо — были правильные решения, правильные ходы, и присутствовала импровизация. Очень много инвестировали сил и творчества, чтобы получить хороший импульс в самом начале игры. С такими командами, как "Динамо", нужно уметь начинать матч с гола.

Насчет стычек был серьезный разговор в первом перерыве. Стычки — это то, что мы не хотим видеть. Плей-офф — это хоккей, который решается игроками. Когда начинается игра, хоккеисты попадают в самый жар борьбы, и эмоции выходят наружу. Не уступать сопернику — это одно. Бороться за шайбу — другое. Мелкие фолы нам абсолютно не нужны. Стычки сбивают нас с нашего ритма. Нам необходимо проходить такие моменты, не теряя тот игровой почерк, который мы ставим команде. Изменения в составе связаны только с поиском тех решений, которые могут нам помочь. Михаил Орлов пропускал первый матч по причине болезни. Те, кто сегодня был в составе, отыграли хороший матч», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

Таким образом, нижегородцы сравняли счет в серии и теперь он составляет 1:1. Ответный поединок состоится в Москве 6 марта.