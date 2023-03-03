Крикунов о победе «Сибири»: Расклад в серии не изменился, «Авангард» по составу сильнее

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал победув первом матче серии плей-офф КХЛ 1/4 финала Восточной конференции с(2:1 ОТ).

«Возможно ли на протяжении всей серии поддерживать такой уровень плотности в защите, как делала "Сибирь" в первом матче серии? Почему бы и нет.

"Сибирь" же и поддерживала, они шли на втором месте. Главное, чтобы сил хватило — вот это другой вопрос.

Изменил ли первый матч расклады в серии? Особо не изменил. Понятно, что по составу Омск посильнее.

Но "Сибирь" в этом году хорошо играет, коллектив у них сложился. Команда почувствовала вкус к победам, и они сражаются, не сдаются», — сказал Крикунов Чемпионату.

В остальных парах плей-офф КХЛ вперед вышли — «Витязь», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Адмирал», минское «Динамо», ЦСКА и московское «Динамо».