ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ
    Все новости спорта

    Крикунов о победе «Сибири»: Расклад в серии не изменился, «Авангард» по составу сильнее

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Авангард
    Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал победу «Сибири» в первом матче серии плей-офф КХЛ 1/4 финала Восточной конференции с «Авангардом» (2:1 ОТ).

    Владимир Крикунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Крикунов

    «Возможно ли на протяжении всей серии поддерживать такой уровень плотности в защите, как делала "Сибирь" в первом матче серии? Почему бы и нет.

    "Сибирь" же и поддерживала, они шли на втором месте. Главное, чтобы сил хватило — вот это другой вопрос.

    Изменил ли первый матч расклады в серии? Особо не изменил. Понятно, что по составу Омск посильнее.

    Но "Сибирь" в этом году хорошо играет, коллектив у них сложился. Команда почувствовала вкус к победам, и они сражаются, не сдаются», — сказал Крикунов Чемпионату.

  • «Сибирь» в овертайме победила «Авангард»
  • Читайте по теме

    • В остальных парах плей-офф КХЛ вперед вышли — «Витязь», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Адмирал», минское «Динамо», ЦСКА и московское «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» начнет без прелюдий
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Реал Сосьедад» одержит вторую победу над «Кадисом»
  • «Реал Сосьедад» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Джокович продлит серию побед над Медведевым
  • Джокович — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.06
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие