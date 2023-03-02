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    «Сибирь» в овертайме победила «Авангард»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Сибирь
    В первом матче 1/4 плей-офф Восточной конференции «Сибирь» со счетом 2:1 победила «Авангард».

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    Команды обменялись шайбами в третьем периоде. Иван Телегин открыл счет у омичей на 18-й минуте, а через минуту Александр Шаров сравнял и перевел игру в овертайм.

    В дополнительное время победу для «Сибири» добыл Никита Сетдиков.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч
    «Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Береглазов — 1 (Малыхин, Телегин), 57:09 — 1:0. Шаров — 1 (Сушко, Пьянов), 58:22 — 1:1. Сетдиков — 1 (Бек, Морозов), 68:45 — 1:2Вратари: Демченко — КрасоткинШтраф: 4 — 4Броски: 27 (6+9+10+2) — 21 (5+6+7+3)

    Ответная игра состоится 4 марта. Она пройдет в Омске.

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