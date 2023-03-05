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    Федоров: Хотелось бы другого результата, но хотеть и мочь — разные вещи

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Северсталь
    Наставник ЦСКА Сергей Федоров поделился впечатлениями от матча против «Северстали» (2:3 ОТ).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Мы дали себе шанс, но, к сожалению, не сложилось. Разберем ошибки. Хотелось бы другого результата, но хотеть и мочь — разные вещи. Попереживаем, подготовимся, будет хороший выезд, серьезный вызов для нас. Мы нечасто выигрывали в гостях у "Северстали".

    Поражение, прервавшее рекордную серию ЦСКА по победам в первом раунде повлияет на наши планы? Да нет, плей-офф это такая штука, что все может быть. Солдат точно не сбился с шага, не сбился с пути. Так бывает. Овертайм — часть плей-офф. Никто не думает о прошлых плей-офф, готовимся к каждой игре, играем на победу. Сегодня не сложилось, хотя парни сделали достаточно для того, чтобы забить в овертайме. Голы, пропущенные в основное время, обсуждать особо не надо, все и так все видели.

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    • "Северсталь" — неудобная команда для нас? Хорошая команда, неуступчивая. Они организованы, подвижны, у них хорошо налажена тактическая схема игры. Ничего такого для нас нет. В плей-офф в любом случае нет уступчивых команд. Такие остались за бортом. Но мы обращаем внимание и будем обращать внимание только на себя. Важно, что было много болельщиков. Думаю, мы порадовали их игрой. Жаль, что не результатом.

    Почему я был в перчатках на скамейке? Сегодня я замерз, для меня было намного холоднее. Решил сделать что-то в рамках регламента, чтобы не дрожать на лавке. Помогло. И чай с медом», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.

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    • Это второй матч в серии. Счет составляет 1:1. Ответная игра состоится 6 марта в Череповце.

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