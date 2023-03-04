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    Разин — о победе над ЦСКА: Cамая сложная игра в моей тренерской карьере

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Северсталь
    Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итог матча против ЦСКА (3:2 ОТ).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Для меня это была самая сложная игра в тренерской карьере. Пять периодов с чемпионом, обладателем Кубка Гагарина! Много эмоций, спасибо ребятам. Много поймали на себя, хотя и пришлось немножко рисунок игры изменить. Плюс сегодня процент выигранных вбрасываний был намного лучше. Это стало ключом к успеху. Жизнь продолжается. Едем в Череповец, еще вернемся в Москву.

    Пропустили в третьем периоде две шайбы подряд? Беда нашей команды в том, что после первого пропущенного идет и второй за ним. Это издержки молодости. Прозевали. Хорошо, что отыгрались.

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    • Выходы один на один в первом овертайме стали результатом ошибок защитников? Скажем так, у ЦСКА мастеровитые защитники, могут "фетисовский" пас, закидушку отдать. В одном эпизоде наш центральный нейтральную шайбу проиграл. Защитников обвинять во всех грехах не стоит.

    На чем сделали акцент после поражения в первой игре? Во-первых, на точке вбрасывания. Плюс на мелочах — внесли коррективы и по позиционной обороне, и по игре во втором периоде. Подробно о них говорить не буду, пусть Сергей Викторович сам догадается, что мы поменяли.

    ЦСКА все же выиграл больше вбрасываний? Надо работать. Сергей Викторович — великий центральный нападающий, научил команду выигрывать вбрасывания. Мы с Юрием Викторовичем Трубачевым не такие великие, но будем стремиться. Знаю, что все билеты на матчи в Череповце раскуплены, обстановка будет хорошая», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

    Это второй матч в серии. Счет составляет 1:1. Ответная игра состоится 6 марта в Череповце.

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