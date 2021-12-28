ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду «Манчестер Сити» укрепил лидерствоЛишь «Манчестер Сити» может остановить «Манчестер Сити» Анхель Ди МарияНеприступная АПЛ. 15 хороших игроков, которым не удалось проявить себя в Англии
  • 03:10
    • Сборная России начала МЧМ-2022 с поражения от Швеции
  • 06:50
    • Рублев сдал положительный тест на коронавирус
  • 22:25
    • «Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
  • 00:28
    • Финляндия победила Германию в стартовом матче МЧМ-2022
  • 22:55
    • Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» перенесен из-за коронавируса
  • 22:03
    • «Авангард» забросил 5 шайб «Йокериту» в Хельсинки
  • 20:06
    • «Тоттенхэм» в большинстве крупно обыграл «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    «Северсталь» оставит гостей из Подольска без очков

    «Северсталь» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.39) на хоккейный матч КХЛ 28 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Витязь
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Витязь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данила Моисеев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Витязь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 28 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 28 Декабря 2021 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 Витязь Витязь
  • Подольск
    •

    Коэффициенты на матч Северсталь — Витязь

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Северсталь»

    В 42 играх череповецкая банда заработала 54 очка и заняла шестое место в таблице Западной конференции. От позиции в топ-5 она отстает только по дополнительным показателям.

    Совсем недавно на «Северсталь» неожиданно свалилась в безвыигрышную яму, которая продлилась пять матчей кряду. Серия поражений команды стартовала с поединков против «Йокерита» (3:4 ОТ) и «Авангарда» (2:3) в «Ледовом».

    После пары домашних встреч печальная линия команды Андрея Разина перебросилась на гостевые поединки. На чужой площадке «сталь» уступила «Сочи» (4:5), «Металлургу» Мг (3:4 ОТ) и «Трактору» (1:6).

    Все прогнозы на КХЛ

    Наконец-то выпутаться из упомянутых выше передряг «Северстали» удалось в Казани, где гости вырвали победу над «Ак Барсом» в овертайме (4:3 ОТ).

    «Витязь»

    Хоккейный клуб из Подольска находится на 11-й строчке на Западе. В 43 поединках он сумел забрать себе всего 35 баллов. От места в топ-8 «витязи» отстают уже на 13 пунктов.

    У «Витязя» недавно была и своя серия неудач. И дошла она до четырех матчей, остановившись на «Северстали» (1:3). После облома в Череповце «богатыри» выдали три победы в пяти встречах.

    Еще до Кубка Первого канала подопечные Юрия Бабенко переиграли «Динамо» Минск (4:1) и «Динамо» Рига (3:2 ОТ). А после Евротура случилось поражение во второй стыковой зарубе с латвийцами (2:3 ОТ).

    Следующий матч получился для «Витязя» более успешным. При родных зрителях хозяева прихлопнули «Сочи» (3:2 ОТ). В последней встрече «богатыри» не справились с «Металлургом» Мг (3:5).

    Коэффициенты

    На «Северсталь» в предстоящем матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры оценивают в 4.24, а благоприятный для «Витязя» результат — в 3.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    Череповчане уже потеряли достаточно очков, чтобы съехать за пределы пятерки на Западе. Предыдущие неудачи команде Разина нужно оставить в прошлом, чтобы не усугублять турнирные проблемы.

    Ставка

    В поединке с одним из слабейших клубов конференции «сталь» должна без нервов тащить очки. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит + ТБ 3.5 за 2.39.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дерби — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Коньяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Ауд-Хеверле Левен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Мехелен — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Северсталь» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» оставит гостей из Подольска без очков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры