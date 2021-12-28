В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Витязь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 28 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

В 42 играх череповецкая банда заработала 54 очка и заняла шестое место в таблице Западной конференции. От позиции в топ-5 она отстает только по дополнительным показателям.

Совсем недавно на «Северсталь» неожиданно свалилась в безвыигрышную яму, которая продлилась пять матчей кряду. Серия поражений команды стартовала с поединков против «Йокерита» (3:4 ОТ) и «Авангарда» (2:3) в «Ледовом».

После пары домашних встреч печальная линия команды Андрея Разина перебросилась на гостевые поединки. На чужой площадке «сталь» уступила «Сочи» (4:5), «Металлургу» Мг (3:4 ОТ) и «Трактору» (1:6).

Все прогнозы на КХЛ

Наконец-то выпутаться из упомянутых выше передряг «Северстали» удалось в Казани, где гости вырвали победу над «Ак Барсом» в овертайме (4:3 ОТ).

«Витязь»

Хоккейный клуб из Подольска находится на 11-й строчке на Западе. В 43 поединках он сумел забрать себе всего 35 баллов. От места в топ-8 «витязи» отстают уже на 13 пунктов.

У «Витязя» недавно была и своя серия неудач. И дошла она до четырех матчей, остановившись на «Северстали» (1:3). После облома в Череповце «богатыри» выдали три победы в пяти встречах.

Еще до Кубка Первого канала подопечные Юрия Бабенко переиграли «Динамо» Минск (4:1) и «Динамо» Рига (3:2 ОТ). А после Евротура случилось поражение во второй стыковой зарубе с латвийцами (2:3 ОТ).

Следующий матч получился для «Витязя» более успешным. При родных зрителях хозяева прихлопнули «Сочи» (3:2 ОТ). В последней встрече «богатыри» не справились с «Металлургом» Мг (3:5).

Коэффициенты

На «Северсталь» в предстоящем матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры оценивают в 4.24, а благоприятный для «Витязя» результат — в 3.70.

Прогноз

Череповчане уже потеряли достаточно очков, чтобы съехать за пределы пятерки на Западе. Предыдущие неудачи команде Разина нужно оставить в прошлом, чтобы не усугублять турнирные проблемы .

Ставка

В поединке с одним из слабейших клубов конференции «сталь» должна без нервов тащить очки. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит + ТБ 3.5 за 2.39.