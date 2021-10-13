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    Одержит ли «Автомобилист» крупную победу над «Сочи»?

    «Автомобилист» — «Сочи». Прогноз и ставка (к. 2.16) на хоккейный матч КХЛ 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Сочи»
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    Шейн Принс
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 13 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Октября 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.15
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Автомобилист»

    Екатеринбургский коллектив имеет в своей копилке 19 очков, которые были добыты в 17 встречах. В турнирной таблице Восточной конференции команда пятая.

    Совсем недавно «Автомобилист» застрял в серии потерь, которая продлилась четыре матча, чего ранее с ним в новом сезоне еще не случалось. Неприятности начались с игры против «Трактора» (1:2 Б).

    Затем проиграли ребята Билла Питерса «Барысу» (4:5 ОТ), после чего были гостевые поражения от «Салавата Юлаева» (2:3) и «Металлурга» Мг (2:4).

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    После представленной серии неудач «Автомобилист» трижды победил. Его соперниками оказались «Авангард» (5:2), «Йокерит» (5:1) и «Нефтехимик» (3:2). А в последней игре «Авто» слилось «Авангарду» (1:3).

    «Сочи»

    Команда из Краснодарского края сыграла уже в 17 встречах, однако осталась она после них всего с 10 очками. В таблице Запада сочинцы 12-е.

    Последняя выездная победа была оформлена «Сочи» 20 сентября. Тогда «леопарды» скромно отобрали баллы у «Нефтехимика» (1:0), после чего они провалили шесть следующих поединков.

    Под руководством Евгения Ставровского «Сочи» проиграл «Динамо» Москва (0:4), «Йокериту» (2:4), «Динамо» Рига (1:2) и «Авангарду» (1:3).

    А с новым менеджером Андреем Назаровым команда сдалась «Динамо» Минск (3:7) и «Салавату Юлаеву» (0:3). Позже «Сочи» одолел «Динамо» Рига (3:2 ОТ) и пострадал от «Магнитки» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Автомобилиста» оценивается в 1.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.25, а на победу «Сочи» — 5.70.

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    В семи поединках из восьми последних «леопарды» проиграли. А в ходе шести поражений они непременно сливались с разницей в 2+ шайбы.

    Екатеринбуржцы любят соперников из нижних частей таблицы, поэтому дома они смогут «наградить» гостей кучей голов. Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» с форой -2 за 2.16.

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    «Автомобилист» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на хоккей. Одержит ли «Автомобилист» крупную победу над «Сочи»?
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