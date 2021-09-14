«Спартак»
После пяти сыгранных матчей столичные парни имеют 8 очков в копилке и занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
На старте сезона «Спартак» выбил три из трех у себя дома. В дебютной игре красно-белые принимали «Адмирал», по которому добротно прошли за час поединка (4:1).
В следующем домашнем матче подопечные Бориса Миронова припечатали «Амур» (3:1), а затем они вырвали победу в противостоянии с «Витязем» (3:2 ОТ).
Первый матч за пределами «Мегаспорт Арены» обернулся для «Спартака» поражением от «Салавата Юлаева» (1:2). В последней же встрече «народная команда» разнесла «Барыс» (4:1).
СКА
Хоккейный клуб с Невы также поучаствовал в пяти играх чемпионата. С шестью очками на счету он расположился на седьмой позиции в рейтинге Запада.
Как и «Спартак», СКА на старте также стрельнул тремя победами. Но не все встречи прошли для питерцев дома. В дебютном поединке «армейцы» одержали верх над «Северсталью» в Череповце (3:2).
Затем команду Валерия Брагина ждал визит в Ярославль на матч с «Локомотивом». Ту игру СКА также затащил (4:3 Б). А на глазах у родных фанатов питерцы размазали «Адмирал» (9:2).
После перформанса в матче с «морячками» СКА пережил два поражения. Без очков подопечные Валерия Брагина остались во встречах с «Автомобилистом» (2:4) и «Торпедо» (2:3).
Прогноз и ставка
Победа «Спартака» оценивается в 3.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу СКА — 2.16.
На старте регулярки «Спартак» выглядит стабильнее СКА в плане побед (4 из 5), в то время как поединки с участием СКА не всегда получаются предсказуемыми, но зато радуют верховым тоталом.
В каждом матче с участием «армейцев»