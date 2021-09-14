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    В одном из центральных матчей игрового дня голов будет много

    «Спартак» — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч КХЛ 14 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — СКА
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    Вячеслав Солодухин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.10
  • 2
  • 2.10
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    «Спартак»

    После пяти сыгранных матчей столичные парни имеют 8 очков в копилке и занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

    На старте сезона «Спартак» выбил три из трех у себя дома. В дебютной игре красно-белые принимали «Адмирал», по которому добротно прошли за час поединка (4:1).

    В следующем домашнем матче подопечные Бориса Миронова припечатали «Амур» (3:1), а затем они вырвали победу в противостоянии с «Витязем» (3:2 ОТ).

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    Первый матч за пределами «Мегаспорт Арены» обернулся для «Спартака» поражением от «Салавата Юлаева» (1:2). В последней же встрече «народная команда» разнесла «Барыс» (4:1).

    СКА

    Хоккейный клуб с Невы также поучаствовал в пяти играх чемпионата. С шестью очками на счету он расположился на седьмой позиции в рейтинге Запада.

    Как и «Спартак», СКА на старте также стрельнул тремя победами. Но не все встречи прошли для питерцев дома. В дебютном поединке «армейцы» одержали верх над «Северсталью» в Череповце (3:2).

    Затем команду Валерия Брагина ждал визит в Ярославль на матч с «Локомотивом». Ту игру СКА также затащил (4:3 Б). А на глазах у родных фанатов питерцы размазали «Адмирал» (9:2).

    После перформанса в матче с «морячками» СКА пережил два поражения. Без очков подопечные Валерия Брагина остались во встречах с «Автомобилистом» (2:4) и «Торпедо» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» оценивается в 3.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу СКА — 2.16.

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    На старте регулярки «Спартак» выглядит стабильнее СКА в плане побед (4 из 5), в то время как поединки с участием СКА не всегда получаются предсказуемыми, но зато радуют верховым тоталом.

    В каждом матче с участием «армейцев» стороны забивали 5+ голов. Поэтому высокой результативности ожидаем и от предстоящей игры. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.17.

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    «Спартак» — СКА: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на хоккей. В одном из центральных матчей игрового дня голов будет много
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