В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

После пяти сыгранных матчей столичные парни имеют 8 очков в копилке и занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

На старте сезона «Спартак» выбил три из трех у себя дома. В дебютной игре красно-белые принимали «Адмирал», по которому добротно прошли за час поединка (4:1).

В следующем домашнем матче подопечные Бориса Миронова припечатали «Амур» (3:1), а затем они вырвали победу в противостоянии с «Витязем» (3:2 ОТ).

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Первый матч за пределами «Мегаспорт Арены» обернулся для «Спартака» поражением от «Салавата Юлаева» (1:2). В последней же встрече «народная команда» разнесла «Барыс» (4:1).

СКА

Хоккейный клуб с Невы также поучаствовал в пяти играх чемпионата. С шестью очками на счету он расположился на седьмой позиции в рейтинге Запада.

Как и «Спартак», СКА на старте также стрельнул тремя победами. Но не все встречи прошли для питерцев дома. В дебютном поединке «армейцы» одержали верх над «Северсталью» в Череповце (3:2).

Затем команду Валерия Брагина ждал визит в Ярославль на матч с «Локомотивом». Ту игру СКА также затащил (4:3 Б). А на глазах у родных фанатов питерцы размазали «Адмирал» (9:2).

После перформанса в матче с «морячками» СКА пережил два поражения. Без очков подопечные Валерия Брагина остались во встречах с «Автомобилистом» (2:4) и «Торпедо» (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» оценивается в 3.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу СКА — 2.16.

На старте регулярки «Спартак» выглядит стабильнее СКА в плане побед (4 из 5), в то время как поединки с участием СКА не всегда получаются предсказуемыми, но зато радуют верховым тоталом.