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    В Сочи матч закончится без погрома

    «Сочи» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч КХЛ 14 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Ак Барс»
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    Александр Бурмистров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет в «Большом» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 14 Сентября 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.50
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
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    «Сочи»

    В пяти встречах нового чемпионата сочинские хоккеисты заработали 5 очков. А в турнирной таблице Западной конференции команда находится на десятом месте.

    Регулярный сезон 2021/22 «Сочи» встретил двумя победами в родных стенах. Сперва «леопарды» раздавили «Амур» (4:0), а затем забрали баллы в непростом матче с «Витязем» (6:5 ОТ).

    Первое поражение подопечные Евгения Ставровского также пережили в окружении любимых фанатов. В противостоянии с ЦСКА сочинцы проиграли крупно (1:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    Спустя несколько дней «Сочи» в Нижнем Новгороде не сумел огорчить местное «Торпедо» (1:2), а в поединке с «Куньлунем» парни с Краснодарского края уступили в батле буллитов (2:3 Б).

    «Ак Барс»

    Казанцы в новом сезоне успели выйти на лед шесть раз. Но набрать в этих матчах они сумели только 5 очков, из-за чего застряли на седьмой строчке на Востоке.

    Регулярный чемпионат «Ак Барс» открыл домашним представлением с участием «Йокерита», в котором «барсы» бахнули в ворота гостей несколько безответных голов (3:0).

    Но после убедительного старта команда Дмитрия Квартальнова пережила три поражения. На «Татнефть-Арене» казанцы сдались «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ).

    Разбавить вышеупомянутые неудачи «Ак Барсу» удалось во встрече с «Витязем» (2:1 ОТ). А в недавней игре команда Квартальнова крупно слилась «Динамо» Минск (2:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сочи» оценивается в 4.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.60, а на победу «Ак Барса» — 1.59.

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    Пока казанцы далеки от той формы, которая позволила бы им разнести соперников уровня «Сочи». Сейчас хозяева в «Большом» могут даже помечтать о набранных баллах.

    От предстоящей игры не нужно ждать чуда, лишнего соперники в ней не забьют. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 с коэффициентом 1.94.

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    «Сочи» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на хоккей. В Сочи матч закончится без погрома
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