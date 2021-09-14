В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет в «Большом» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

В пяти встречах нового чемпионата сочинские хоккеисты заработали 5 очков. А в турнирной таблице Западной конференции команда находится на десятом месте.

Регулярный сезон 2021/22 «Сочи» встретил двумя победами в родных стенах. Сперва «леопарды» раздавили «Амур» (4:0), а затем забрали баллы в непростом матче с «Витязем» (6:5 ОТ).

Первое поражение подопечные Евгения Ставровского также пережили в окружении любимых фанатов. В противостоянии с ЦСКА сочинцы проиграли крупно (1:4).

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Спустя несколько дней «Сочи» в Нижнем Новгороде не сумел огорчить местное «Торпедо» (1:2), а в поединке с «Куньлунем» парни с Краснодарского края уступили в батле буллитов (2:3 Б).

«Ак Барс»

Казанцы в новом сезоне успели выйти на лед шесть раз. Но набрать в этих матчах они сумели только 5 очков, из-за чего застряли на седьмой строчке на Востоке.

Регулярный чемпионат «Ак Барс» открыл домашним представлением с участием «Йокерита», в котором «барсы» бахнули в ворота гостей несколько безответных голов (3:0).

Но после убедительного старта команда Дмитрия Квартальнова пережила три поражения. На «Татнефть-Арене» казанцы сдались «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ).

Разбавить вышеупомянутые неудачи «Ак Барсу» удалось во встрече с «Витязем» (2:1 ОТ). А в недавней игре команда Квартальнова крупно слилась «Динамо» Минск (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Сочи» оценивается в 4.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.60, а на победу «Ак Барса» — 1.59.

Пока казанцы далеки от той формы, которая позволила бы им разнести соперников уровня «Сочи». Сейчас хозяева в «Большом» могут даже помечтать о набранных баллах.