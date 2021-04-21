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    Увеличат ли «рейнджеры» свою победную серию?

    «Айлендерс» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.01) на хоккейный матч НХЛ 21 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Рейнджерс»
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    Адам Фокс
    В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Рейнджерс». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 21 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.20
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Айлендерс»

    Нью-Йоркский клуб с Бруклина в 45 играх регулярного сезона заработал 60 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на втором месте.

    Апрельские выступления «Айлендерс» начали с четырех побед подряд. Они успели разгромить «Вашингтон» (8:4), после чего обыграли «Филадельфию» (3:2 Б), еще раз хлопнули «Кэпс» (1:0) и разобрались с «Флайерз» (3:2 Б).

    Впервые без набранных баллов в текущем месяце «островитяне» остались в дуэли с «Рейнджерс» (1:4). Но во втором поединке с «рейнджерами» «Айлс» оказались сильнее (3:2 ОТ).

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    После зарубы клубов из одного города подопечные Барри Троца дважды влетели «Бостону» (1:4; 0:3). В последнем же матче «Айлендерс» взяли верх над «Филадельфией» (1:0 ОТ).

    «Рейнджерс»

    Коллектив с Манхэттена в своих 45 поединках регулярного первенства насобирал 52 балла. На данный момент он занимает пятую позицию в зачете Восточного дивизиона.

    В начале апреля «Рейнджерс» обменялись победами с «Баффало» (3:2 ОТ; 2:3 Б), после чего «синерубашечники» хлопнули «Питтсбург» (8:4) и крупно влетели «пингвинам» (2:5) во второй стыковой игре.

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    • После неровных матчей в начале месяца команду Дэвида Куинна ждало дерби Нью-Йорка, в котором «рейнджеры» раскатали «Айлс» (4:1) и слились в другом поединке (2:3 ОТ).

    После Битвы за город «Рейнджерс» провели еще четыре встречи. Это были игры с «Нью-Джерси». В каждой из них «синерубашечники» оказались сильнее (3:0; 4:0; 6:3; 5:3).

    Прогноз

    Победа «Айлендерс» оценивается в 2.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Рейнджерс» — 2.84.

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    Нью-Йоркское дерби в текущем сезоне прошло пять раз. Трижды сильнее оказались представители Бруклина. Но на данном этапе «регулярки» «рейнджеры» набрали неплохую форму. Они еще могут побороться за плей-офф.

    Для этого им нужно пытаться выгрызать очки в каждой игре, включая и поединки с принципиальным противником. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 2.01.

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