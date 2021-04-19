НХЛ. Дебютная шайба Кравцова, два ассиста Панарина и шатаут Сорокина

«Баффало» — «Питтсбург» 4:2

«Баффало» обыграл «Питтсбург» со счетом 4:2. В составе «Сэйбрз» дубль оформил Сэм Райнхарт.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Питтсбург» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) Голы: Руотсалайнен — 2 (Козенс, Далин), 0:26 — 1:0. Райнхарт — 16 (Олофссон, Скиннер), 22:18 — 2:0. Райнхарт — 17 (бол., Олофссон, Далин), 48:02 — 3:0. Зукер — 7 (Картер), 50:18 — 3:1. Асплунд — 6 (п.в., Миттельштадт), 58:12 — 4:1. Блюгерс — 5, 59:36 — 4:2Вратари: Токарски — Десмит (57:08 — 58:12)Штраф: 4-8Броски: 29 (9+9+11) — 36 (12+13+11)

«Баффало» с 31 очком занимает восьмое место в Восточном дивизионе, «Питтсбург» с 59 очками — на второй строчке.

«Баффало» — «Питтсбург»

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 3:5

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» со счетом 5:3. Форвард команды из Нью-Йорка Виталий Кравцов забросил первую шайбу за клуб, его партнер Артемий Панарин отличился двумя результативными передачами. Нападающий хозяев Михаил Мальцев набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) Голы: Крайдер — 19 (бол., Зибанежад, Панарин), 6:31 — 0:1. Кравцов — 1 (Хауден), 14:03 — 0:2. Лафренье — 8 (Хытил, Какко), 25:17 — 0:3. Мальцев — 5 (Шарангович, Суббан), 38:55 — 1:3. Студенич — 1 (Мальцев, Юнссон), 41:53 — 2:3. Хишир — 3 (Меркли, Фут), 45:30 — 3:3. Зибанежад — 16 (бол., Строум, Фокс), 57:00 — 3:4. Строум — 14 (бол., п.в., Блэкуэлл, Панарин), 59:35 — 3:5Вратари: Блэквуд (58:39 — 59:35) — Георгиев (Шестеркин, 17:41, Георгиев, 20:00)Штраф: 22-2Броски: 30 (12+9+9) — 25 (6+13+6)

«Рейнджерс» с 52 очками занимают пятое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

«Анахайм» — «Вегас» 2:5

«Анахайм» проиграл «Вегасу» со счетом 2:5. Форвард «Дакс» Александр Волков отыграл 14:56 и заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Вегас» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) Голы: Пачиоретти — 22 (Мартинес, Стоун), 3:25 — 0:1. Комтуа — 13 (Мэнсон, Ракелль), 6:23 — 1:1. Пьетранджело — 4 (Пачиоретти, Мартинес), 14:46 — 1:2. Руа — 5 (Каррье, Уайтклауд), 22:43 — 1:3. Хейнен — 6 (Хенрик, Сильферберг), 34:06 — 2:3. Стоун — 15 (бол., Теодор, Флери), 38:13 — 2:4. Так — 16 (Руа, Носек), 58:33 — 2:5Вратари: Гибсон (57:18 — 58:33) — ФлериШтраф: 6-8Броски: 35 (12+11+12) — 29 (6+14+9)

«Вегас» с 64 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 35 очками — на восьмой строчке.

«Анахайм» — «Вегас»

«Филадельфия» — «Айлендерс» 0:1 ОТ

«Айлендерс» вырвали победу у «Филадельфии» — 1:0 ОТ. Единственную шайбу в овертайме забросил Ник Ледди. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил все 30 бросков, оформив шатаут.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Айлендерс» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Гол: Ледди — 2 (Пажо, Эберле), 62:23 — 0:1Вратари: Эллиотт — СорокинШтраф: 4-2Броски: 30 (8+15+6+1) — 28 (4+9+13+2)

«Айлендерс» с 60 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Филадельфия» с 47 очками — на шестой строчке.

«Филадельфия» — «Айлендерс»

«Ванкувер» — «Торонто» 3:2 ОТ

«Ванкувер» в овертайме обыграл «Торонто» со счетом 3:2. В составе «Кэнакс» дубль оформил Бо Хорват, еще одну шайбу забросил Нильс Хегландер. Гости ответили точными бросками Вильяма Нюландера и Остона Мэттьюса.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Торонто» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) Голы: Нюландер — 14 (Таварес), 3:45 — 0:1. Мэттьюс — 33 (бол., Нюландер, Таварес), 34:57 — 0:2. Хорват — 15 (Хегландер), 36:23 — 1:2. Хегландер — 8 (Чатфилд, Хорват), 52:03 — 2:2. Хорват — 16 (Майерс, Бесер), 61:19 — 3:2Вратари: Холтби — КэмпбеллШтраф: 19-2Броски: 24 (8+5+10+1) — 39 (12+15+12+0)

«Ванкувер» с 37 очками занимает шестое место в Северном дивизионе, «Торонто» с 61 очком — на первой строчке.