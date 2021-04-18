В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 18 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Техасский коллектив успел выйти на лед в 42 играх регулярного сезона и заработать 44 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Старз» занимают шестое место.

В первой половине этого месяца «Даллас» провел пять гостевых поединков кряду. Свои разъезды «шерифы» начали с побед. Они одержали верх над «Нэшвиллом» (4:1) и «Каролиной» (3:2).

Позже подопечные Рика Боунесса потерпели от «Каррлины» поражение (0:1). Уступили «звезды» и «Чикаго» 7 апреля. Но затем гости в «Юнайтед Центре» смогли разгромить «Блэкхокс» (5:1).

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Вернувшись домой, «Даллас» разнес «Флориду» (4:1), после чего на чужом льду «шерифы» проиграли «Нэшвиллу» (2:3 Б). В двух последних поединках техасцы сдались «Флориде» (2:3 ОТ) и снесли «Коламбус» (4:1).

«Коламбус»

Команда из Огайо провела в регулярном первенстве 45 матчей, в которых заработала 39 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона она оказалась седьмой.

В апреле «Коламбус» вышел на лед восемь раз. В семи встречах «мундиры» остались без очков. В первом поединке текущего месяца «Блю Джекетс» уступили «Тампе-Бэй» (2:3).

В двух следующих матчах подопечные Джона Тортореллы крупно слились «Флориде» (2:5; 0:3). А единственную победу его коллектив добыл в очередном противостоянии с «Тампой» (4:2).

Позже состоялась еще одна встреча с «молниями», в которой «Коламбус» проиграл (4:6). Потерпели поражения «мундиры» и в поединках с «Чикаго» (3:4; 3:4 ОТ) и «Далласом» (1:4).

Прогноз

Победа «Далласа» оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Коламбуса» — 3.09.

В поединке клубов из нижней части таблицы явными фаворитами выглядят техасцы. «Коламбус» сейчас играет гораздо хуже и рискует оказаться на последнем месте.

В такой встрече «шерифы» должны брать очки и ждать осечек других соперников, чтобы появилась возможность побороться за плей-офф. Наши прогноз и ставка — «Даллас» не проиграет и обе команды забьют за 1.60.