НХЛ. «Рейнджерс» одолел «Нью-Джерси», «Вашингтон» уступил «Баффало»

«Бостон» — «Айлендерс» 4:1

«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Бостону» со счетом 1:4. У победителей дубль сделал Брэд Маршанд. Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 41 бросок из 44.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Айлендерс» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Голы: Маршан — 20 (Бержерон, Райлли), 1:49 — 1:0. Смит — 10 (бол., Крейчи, Макэвой), 17:55 — 2:0. Зэйджак — 8 (Барзал, Эберле), 22:56 — 2:1. Холл — 3 (Пастрняк), 41:52 — 3:1. Маршан — 21 (п.в., Пастрняк), 58:24 — 4:1Вратари: Раск — Варламов (57:28 — 58:24)Штраф: 6-10Броски: 45 (23+12+10) — 23 (7+11+5)

«Бостон» идет четвертым в Восточной дивизионе, «Айлендерс» — второй.

«Бостон» — «Айлендерс»

«Вашингтон» — «Баффало» 2:5

«Вашингтон» проиграл «Баффало» — 2:5. Российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой. Александр Овечкин закончил игру с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Баффало» — 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) Вратари: Райнхарт — 15 (Козенс, Йокихарью), 18:50 — 0:1. Орлов — 6 (Оши), 19:37 — 1:1. Олофссон — 12, 21:36 — 1:2. Миттельштадт — 7 (мен., Бьорк), 25:42 — 1:3. Манта — 13 (Карлсон, Бэкстрем), 29:59 — 2:3. Бьорк — 3 (Козенс), 33:23 — 2:4. Томпсон — 5 (п.в., Асплунд), 59:17 — 2:5Вратари: Ванечек (29:30 — 29:59Андерсон, 33:23, 58:04 — 59:17) — ТокарскиШтраф: 6-8Броски: 29 (8+9+12) — 30 (12+13+5)

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточном дивизионе, «Баффало» замыкает турнирную таблицу.

«Вашингтон» — «Баффало»

«Торонто» — «Виннипег» 2:5

«Виннипег» обыграл «Торонто» — 5:2. В составе победителей по два гола забили Николай Элерс и Кайл Коннор.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Виннипег» — 2:5 (1:3, 1:0, 0:2) Голы: Гальченюк — 3 (Марнер, Таварес), 3:41 — 1:0. Элерс — 19 (бол., Пионк, Дюбуа), 10:45 — 1:1. Коннор — 20 (Шайфли, Пионк), 11:12 — 1:2. Шайфли — 17 (Коннор), 13:54 — 1:3. Таварес — 14 (Спецца, Робертсон), 26:47 — 2:3. Элерс — 20, 45:34 — 2:4. Коннор — 21 (бол., п.в., Штястны, Шайфли), 59:23 — 2:5Вратари: Кэмпбелл (Риттих, 13:54, 57:09 — 58:16, 59:09 — 59:23) — ХеллибакШтраф: 6-8Броски: 33 (7+11+15) — 24 (8+11+5)

«Торонто» возглавляет Северный дивизион, «Виннипег» идет на второй позиции.

«Торонто» — «Виннипег»

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 3:2 ОТ

«Тампа» вырвала победу у «Флориды» — 3:2 ОТ. Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38 и также сделал голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) Голы: Хернквист — 13 (Веннберг, Нутиваара), 15:13 — 0:1. Киллорн — 11 (бол., Василевский), 33:28 — 1:1. Дюклер — 5 (Юбердо, Нутиваара), 47:13 — 1:2. Колтон — 8 (Сергачев, Коулман), 49:57 — 2:2. Хедман — 8 (Киллорн), 60:54 — 3:2Вратари: Василевский — ДриджерШтраф: 6-4Броски: 19 (4+8+5+2) — 38 (13+9+15+1)

«Тампа-Бэй» занимает второе место в Центральном дивизионе, «Флорида» идет на третьей строке.

«Тампа-Бэй» — «Флорида»

«Питтсбург» — «Филадельфия» 1:2 Б

«Филадельфия» одолела «Питтсбург» — 2:1 Б. Победный буллит реализовал Шон Кутюрье. Евгений Малкин пропустил очередной матч — россиянин лишь 7 апреля вернулся к тренировкам после травмы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Филадельфия» — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Кросби — 17 (Летанг, Дюмулин), 25:04 — 1:0. Ворачек — 8 (Майерс), 41:24 — 1:1Победный буллит: КутюрьеВратари: Джерри — ХартШтраф: 6-6Броски: 32 (3+16+8+5) — 27 (5+13+8+1)

«Питтсбург» идет третьим на Востоке, «Филадельфия» — шестая.

«Питтсбург» — «Филадельфия»

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» 4:0

«Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:0. Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил все 16 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) Голы: Труба — 2 (Блэкуэлл, Зибанежад), 0:47 — 1:0. Линдгрен — 1 (Панарин, Фокс), 6:39 — 2:0. Панарин — 14 (Строум, Блэкуэлл), 12:00 — 3:0. Панарин — 15 (Строум, Блэкуэлл), 32:51 — 4:0Вратари: Шестеркин — БлэквудШтраф: 6-4Броски: 33 (10+17+6) — 16 (3+9+4)

«Рейнджерс» занимает пятое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» — седьмой.

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»

«Каролина» — «Нэшвилл» 4:1

«Каролина» переиграла «Нэшвилл» — 4:1. Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился голом и голевой передачей. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Нэшвилл» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Фогеле — 9 (Стаал, Нидеррайтер), 18:26 — 1:0. Свечников — 11 (Хэмилтон, Слэвин), 20:14 — 2:0. Трочек — 17 (Пеши, Нечас), 25:34 — 3:0. Хаула — 5 (мен., Сиссонс, Харпур), 49:30 — 3:1. Ахо — 18 (бол., Трочек, Свечников), 57:22 — 4:1Вратари: Мразек — СаросШтраф: 12-10Броски: 29 (6+14+9) — 20 (6+6+8)

«Каролина» идет во главе Центрального дивизиона, «Нэшвилл» — четвертый.

«Каролина» — «Нэшвилл»

«Детройт» — «Чикаго» 4:1

«Детройт» одержал победу над «Чикаго» со счетом 4:1. В составе победителей дубль сделал Трой Стечер. Владислав Наместников сделал голевую передачу и заработал коэффициент полезности «+2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Чикаго» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) Голы: Кит — 3 (Дебринкэт, Строум), 14:47 — 0:1. Стэчер — 2 (Стаал, Гленденинг), 24:49 — 1:1. Врана — 12 (Линдстрем), 28:55 — 2:1. Стэчер — 3 (Декейсер, Наместников), 31:15 — 3:1. Расмуссен — 3 (п.в., Эрне, Стаал), 58:34 — 4:1Голы: Грайсс — Ланкинен (58:16 — 58:34)Штраф: 6-2Броски: 28 (7+11+10) — 25 (3+11+11)

«Чикаго» занимает пятое место в Центральном дивизионе, а «Детройт» — последнее.

«Детройт» — «Чикаго»

«Даллас» — «Коламбус» 4:1

«Даллас» выиграл у «Коламбуса» со счетом 4:1. Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей. Его признали первой звездой встречи. Российский форвард «Блю Джэкетс» Михаил Григоренко записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Коламбус» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Голы: Рословик — 9 (Дель Зотто, Григоренко), 7:16 — 0:1. Гурьянов — 7 (Дикинсон, Хенли), 36:42 — 1:1. Хейсканен — 7 (Олексяк, Гурьянов), 38:01 — 2:1. Гурьянов — 8 (Линделл, Клингберг), 48:16 — 3:1. Павелски — 17 (Хинтц, Робертсон), 55:08 — 4:1Вратари: Эттингер — МерзликинсШтраф: 2-2Броски: 31 (5+19+7) — 18 (7+5+6)

«Даллас» идет на шестой строчке в Центральном дивизионе, а «Коламбус» — на седьмой.