В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 22 ноября. Начало встречи — в 20:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.
«Рейнджерс»
Турнирное положение: «Рейнджерс» в 22 матчах набрали 27 очков, с которыми занимают 7-е на момент написания место в Восточной конференции. От лидирующей «Каролины» ньюйоркцы отстают на 8 зачетных баллов.
Последние матчи: Выездная победа над «Сиэтлом» (4:3) сменилась для «Рейнджерс» поражением от «Эдмонтона» (1:3). Задержавшись в Альберте, ньюйоркцы обыграли «Калгари» (3:1).
Завершив канадский выезд разгромом «Ванкувера» (5:1), команда Майка Салливана продлила победную серию до трех матчей: на домашнем льду «Рейнджерс» одолели «Монреаль» (3:1).
Не сыграют: Игорь Шестеркин, Адам Сикора, Джо Велено, Павел Дорофеев.
Состояние команды: На фоне турбулентных последних сезонов «Рейнджерс» выглядят заметно убедительнее. Команда Майка Салливана наладила игру и неплохо справляется с задачами на дистанции.
В шести из семи последних матчей ньюйоркцы зафиксировали победный результат. В четырех играх на этом же отрезке «Рейнджерс» не позволили соперникам провести больше одной голевой атаки.
«Каролина»
Турнирное положение: С 35 очками после 22 сыгранных матчей на момент написания «Каролина» возглавляет Восточную конференцию. Ближайших преследователей — «Тампу-Бэй» и «Монреаль» — южане опережают на 3 балла.
Последние матчи: После поражения от «Нэшвилла» (1:4) «Каролина» выиграла четыре встречи подряд. Южане обыграли «Айлендерс» (5:3), сокрушили «Чикаго» (9:2) и дважды переиграли «Сиэтл» в рамках Глобальной серии (4:1, 5:1).
После командировки в Хельсинки команда Рода Бриндамора не смогла продлить успешную серию, уступив «Монреалю» в овертайме (1:2).
Не сыграют: Потери отсутствуют.
Состояние команды: Действующий чемпион уверенно подтверждает свой класс. Периодические кадровые потери не мешают южанам доминировать за счет глубины состава и мощной линии нападения.
Без учета матча против «Эдмонтона» 21 ноября «Каролина» одержала восемь побед в десяти встречах. В шести играх на этом отрезке коллектив Рода Бриндамора забрасывал четыре шайбы и более.
Статистика для ставок
- «Каролина» победила в семи из восьми последних личных встреч
- В пяти из семи последних личных встреч было забито 4 и менее голов
- «Рейнджерс» не забросили ни одной шайбы в трех из шести последних личных встреч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.64, ничья — в 4.19, победа «Каролины» — в 2.43.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.
Прогноз: «Каролина» привыкла диктовать темп, однако в Нью-Йорке столкнется с плотной обороной и жестким прессингом. «Рейнджерс» сейчас надежны у своих ворот и особенно убедительны дома.
Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + ТМ 6.5 за 2.22.
Прогноз: «Рейнджерс» удивительным образом сократили количество ошибок в своей зоне, а «Каролина» редко дает свободное пространство вблизи своих ворот. При такой организации обороны открытого хоккея в «Сквер Гарден» ждать трудно.
Ставка: Тотал меньше 5 за 2.28.