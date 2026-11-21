прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.22

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 22 ноября. Начало встречи — в 20:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.

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«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджерс» в 22 матчах набрали 27 очков, с которыми занимают 7-е на момент написания место в Восточной конференции. От лидирующей «Каролины» ньюйоркцы отстают на 8 зачетных баллов.

Последние матчи: Выездная победа над «Сиэтлом» (4:3) сменилась для «Рейнджерс» поражением от «Эдмонтона» (1:3). Задержавшись в Альберте, ньюйоркцы обыграли «Калгари» (3:1).

Завершив канадский выезд разгромом «Ванкувера» (5:1), команда Майка Салливана продлила победную серию до трех матчей: на домашнем льду «Рейнджерс» одолели «Монреаль» (3:1).

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Не сыграют: Игорь Шестеркин, Адам Сикора, Джо Велено, Павел Дорофеев.

Состояние команды: На фоне турбулентных последних сезонов «Рейнджерс» выглядят заметно убедительнее. Команда Майка Салливана наладила игру и неплохо справляется с задачами на дистанции.

В шести из семи последних матчей ньюйоркцы зафиксировали победный результат. В четырех играх на этом же отрезке «Рейнджерс» не позволили соперникам провести больше одной голевой атаки.

«Каролина»

Турнирное положение: С 35 очками после 22 сыгранных матчей на момент написания «Каролина» возглавляет Восточную конференцию. Ближайших преследователей — «Тампу-Бэй» и «Монреаль» — южане опережают на 3 балла.

Последние матчи: После поражения от «Нэшвилла» (1:4) «Каролина» выиграла четыре встречи подряд. Южане обыграли «Айлендерс» (5:3), сокрушили «Чикаго» (9:2) и дважды переиграли «Сиэтл» в рамках Глобальной серии (4:1, 5:1).

После командировки в Хельсинки команда Рода Бриндамора не смогла продлить успешную серию, уступив «Монреалю» в овертайме (1:2).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Действующий чемпион уверенно подтверждает свой класс. Периодические кадровые потери не мешают южанам доминировать за счет глубины состава и мощной линии нападения.

Без учета матча против «Эдмонтона» 21 ноября «Каролина» одержала восемь побед в десяти встречах. В шести играх на этом отрезке коллектив Рода Бриндамора забрасывал четыре шайбы и более.

Статистика для ставок

«Каролина» победила в семи из восьми последних личных встреч

В пяти из семи последних личных встреч было забито 4 и менее голов

«Рейнджерс» не забросили ни одной шайбы в трех из шести последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.64, ничья — в 4.19, победа «Каролины» — в 2.43.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: «Каролина» привыкла диктовать темп, однако в Нью-Йорке столкнется с плотной обороной и жестким прессингом. «Рейнджерс» сейчас надежны у своих ворот и особенно убедительны дома.

2.22 «Рейнджерс» не проиграют + ТМ 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч Рейнджерс — Каролина принесёт чистый выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + ТМ 6.5 за 2.22.

Прогноз: «Рейнджерс» удивительным образом сократили количество ошибок в своей зоне, а «Каролина» редко дает свободное пространство вблизи своих ворот. При такой организации обороны открытого хоккея в «Сквер Гарден» ждать трудно.

2.28 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч Рейнджерс — Каролина принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.28.