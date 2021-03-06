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    Сколько голов «Лос-Анджелес» сможет забить «Сент-Луису»?

    «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч НХЛ 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»
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    Дрю Даути
    В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Сент-Луис». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 6 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.80
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.18
  • Ставка!
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    «Лос-Анджелес»

    В 21-й игре регулярного чемпионата «Кингз» заработали 22 балла. Пока подобных показателей хватает для шестой позиции в зачете Западного дивизиона.

    Недавно «Лос-Анджелесу» удалось провести серию из шести матчей без поражений. Она началась с пары крупных побед в «Стейплс Центре» над «Сан-Хосе» (6:2) и «Миннесотой» (4:0).

    В двух следующих поединках команда Тодда Маклеллана одержала верх над «Аризоной» (3:2 Б; 4:2). А затем «монархи» победили «Сент-Луис» (3:0; 2:1).

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    В трех последних встречах «Лос-Анджелес» потерял очки. Две игры «короли» сдали «Миннесоте» (1:3; 3:4 ОТ). А в недавнем матче команда Маклеллана уступила «Аризоне» (2:3).

    «Сент-Луис»

    Клуб из Сент-Луиса провел в «регулярке» 23 поединках и заработал в них 29 баллов. В зачете Западного дивизиона он занимает вторую позицию.

    Последним соперником, которому «Сент-Луис» проигрывал, был как раз «Лос-Анджелес». Оба матча «ноты» провели у себя дома 23 и 25 февраля.

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    • Сперва команда Крейга Беруби уступила крупно (0:3), а во втором поединке с «Лос-Анджелесом» «музыканты» сдались с минимальным перевесом со стороны оппонентов (1:2).

    Три крайних встречи «регулярки» «Сент-Луис» провел в гостях. В выездных матчах ребята Беруби добыли победы над «Сан-Хосе» (7:6) и «Анахаймом» (5:4; 3:2).

    Прогноз

    Победа «Лос-Анджелеса» в этой игре оценивается в 2.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Сент-Луиса» — 2.20.

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    «Сент-Луис», даже когда выигрывает, все равно пропускает много, что будет на руку хозяевам предстоящего матча.

    «Короли», несмотря на турнирное положение, идут в «регулярке» неплохо, но плотность очков в дивизионе и последние три матча подвинули команду на шестую строчку.

    В нынешнем сезоне «монархи» трижды обыгрывали «Сент-Луис». А в двух очных встречах из четырех они забивали 3+ гола. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 2.5 с коэффициентом 1.89.

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