НХЛ. «Рейнджерс» без Панарина разгромили «Нью-Джерси», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии»

«Рейнджерс» забросили шесть шайб в ворота «Рейнджерс»

«Айлендерс» — «Баффало» — 5:2

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин одержал третью подряд победу в НХЛ. В прошлых двух матчах он сделал шатауты. В игре с «Баффало» российский вратарь сделал 16 сэйвов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Баффало» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Голы: Добсон — 2 (Эберле, Барзал), 10:25 — 1:0. Мартин — 3 (Сизикас, Клаттербак), 16:21 — 2:0. Холл — 2 (Икин), 23:08 — 2:1. Бовилье — 2 (Нельсон, Бэйли), 34:58 — 3:1. Эберле — 9 (Ли), 43:14 — 4:1. Ристолайнен — 3 (Айкел, Райнхарт), 47:23 — 4:2. Мартин — 4 (Сизикас), 54:28 — 5:2Вратари: Сорокин — Юханссон (46:56 — 47:23)Штраф: 2 — 8Броски: 45 (18+14+13) — 18 (6+5+7)

«Айлендерс» — «Баффало»

«Каролина» — «Детройт» — 5:2

В этом матче впервые сыграли друг против друга на уровне НХЛ братья Андрей и Евгений Свечниковы.

Андрей отметился голом в ворота «Детройта» и результативным пасом в эпизоде с четвертой шайбой его команды. Евгений помог отличиться форварду «Ред Уингз» Филипу Задине.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Детройт» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Голы: Задина — 2 (Наместников, Ганье), 10:54 — 0:1. Свечников — 8 (бол., Хэмилтон, Стаал), 11:15 — 1:1. Задина — 3 (бол., Эрне, Свечников), 27:35 — 1:2. Нечас — 4 (Нидеррайтер, Трочек), 38:45 — 2:2. Стаал — 8 (Фаст, Хэмилтон), 40:45 — 3:2. Фаст — 3 (Свечников, Стаал), 42:50 — 4:2. Нидеррайтер — 10 (п.в., Нечас, Трочек), 54:55 — 5:2Вратари: Неделькович — Бернье (54:45 — 54:55)Штраф: 8 — 4Броски: 32 (8+10+14) — 35 (11+13+11)

«Каролина» — «Детройт»

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 3:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Филадельфия» — 3:4 (3:1, 0:1, 0:2) Голы: Летанг — 5, 2:46 — 1:0. Фридман — 1 (Кросби, Гюнтцель), 3:20 — 2:0. Маккэн — 4 (Капанен, Малкин), 3:57 — 3:0. Кутюрье — 6 (бол., Конекны, Ворачек), 11:32 — 3:1. Жиру — 3 (Линдблом, Обе-Кубель), 26:49 — 3:2. Лотон — 6 (Жиру, Конекны), 53:37 — 3:3. Жиру — 4 (Обе-Кубель, Линдблом), 57:52 — 3:4.Вратари: Джерри (58:42) — ЭллиоттШтраф: 4 — 4Броски: 29 (11+10+8) — 35 (11+13+11)

«Питтсбург» — «Филадельфия»

«Монреаль» — «Виннипег» — 3:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1) Голы: Штястны — 6 (Уилер, Пионк), 10:39 — 0:1. Перро — 5, 15:25 — 0:2. Галлахер — 8 (бол., Татар, Перри), 29:53 — 1:2. Тоффоли — 14 (Сузуки, Друэн), 36:53 — 2:2. Штястны — 7 (Шайфли), 43:39 — 2:3. Перри — 3 (Друэн, Питри), 58:36 — 3:3. Дюбуа — 5 (Элерс, Коннор), 64:29 — 3:4Вратари: Аллен (58:09 — 58:36, 64:29) — Хеллибак (64:29)Штраф: 4 — 2Броски: 36 (9+13+10+4) — 27 (10+5+7+5)

«Монреаль» — «Виннипег»

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:6

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич стал автором заброшенной передачи и результативной передачи. Россиянин набрал два очка во втором матче подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:6 (1:0, 0:2, 0:4) Голы: Хьюз — 5 (Ватанен), 7:12 — 1:0. Крайдер — 11 (бол., Строум, Бучневич), 28:28 — 1:1. Крайдер — 12 (Линдгрен, Строум), 33:57 — 1:2. Крайдер — 13 (Хытил), 40:23 — 1:3. Бучневич — 7, 43:57 — 1:4. Смит — 2 (Ди Джузеппе, Руни), 55:25 — 1:5. Лафренье — 4 (Зибанежад), 58:27 — 1:6Вратари: Блэквуд (Делл, 43:57) — Шестеркин (Георгиев, 54:08)Штраф: 9 — 13Броски: 36 (14+9+13) — 19 (6+6+7)

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

«Нэшвилл» — «Флорида» — 4:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Флорида» — 4:5 (0:2, 2:2, 2:1) Голы: Верхэге — 8 (Барков, Экблад), 6:29 — 0:1. Марчмент — 1 (Экблад), 9:01 — 0:2. Юбердо — 9 (Хернквист), 20:59 — 0:3. Экхольм — 4 (Арвидссон, Йоси), 32:23 — 1:3. Экблад — 7 (бол., Барков, Юбердо), 38:44 — 1:4. Форсберг — 10 (Арвидссон, Экхольм), 39:34 — 2:4. Экблад — 8 (бол., Барков, Яндл), 49:07 — 2:5. Сиссонс — 4 (Ричардсон, Форсберг), 52:40 — 3:5. Джохансен — 1 (Арвидссон, Форсберг), 58:47 — 4:5Вратари: Ринне (56:59 — 57:17, 57:42 — 58:47, 58:54) — БобровскийШтраф: 8 — 4Броски: 35 (10+15+10) — 38 (17+13+8)

«Нэшвилл» — «Флорида»

«Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1) Голы: Карпентер — 4 (мен., Хагель), 27:24 — 1:0. Дебринкэт — 12 (Кейн, Мерфи), 34:04 — 2:0. Чирелли — 6 (мен., Рутта, Киллорн), 41:04 — 2:1. Стэмкос — 11 (Гурд), 42:55 — 2:2. Хедман — 5, 64:59 — 2:3Вратари: Ланкинен — Василевский (64:59)Штраф: 2 — 4Броски: 37 (11+16+7+3) — 34 (9+8+12+5)

«Чикаго» — «Тампа-Бэй»

«Даллас» — «Коламбус» — 2:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Коламбус» — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2) Голы: Дженнер — 8 (Фолиньо, Савар), 38:11 — 0:1. Бьоркстранд — 7, 42:23 — 0:2. Робинсон — 4 (Дженнер, Г. Карлссон), 44:05 — 0:3. Хейсканен — 1 (Бенн, Павелски), 47:35 — 1:3. Робертсон — 3 (Линделл, Клингберг), 50:48 — 2:3Вратари: Худобин (59:38) — КорписалоШтраф: 4 — 4Броски: 24 (6+9+9) — 22 (5+9+8)

«Даллас» — «Коламбус»

«Калгари» — «Оттава» — 7:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Оттава» — 7:3 (4:1, 1:0, 2:2) Голы: Ритчи — 1 (Райан, Андерссон), 2:22 — 1:0. Дюбе — 4 (Ткачак, Линдхольм), 2:59 — 2:0. Норрис — 5 (Ткачак, К. Браун), 5:25 — 2:1. Монахэн — 5, 11:56 — 3:1. Лейво — 1 (Годро, Монахэн), 19:20 — 4:1. Дюбе — 5 (Ткачак, Джиордано), 27:16 — 5:1. Дюбе — 6 (Ткачак), 41:17 — 6:1. Анисимов — 2 (бол., Браннстрем, Норрис), 42:21 — 6:2. Дзингел — 3 (Шабо), 46:00 — 6:3. Райан — 1 (Ритчи), 47:05 — 7:3Вратари: Риттих — Мюррей (Даккорд, 20:00)Штраф: 12 — 2Броски: 29 (11+11+7) — 32 (7+17+8)

«Калгари» — «Оттава»

«Ванкувер» — «Торонто» — 3:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Торонто» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Голы: Виртанен — 2 (Хьюз, Пирсон), 2:59 — 1:0. Энгвалль — 2 (Михеев), 17:15 — 1:1. Виртанен — 3 (бол., Годетт, Майерс), 31:29 — 2:1. Хорват — 10 (Эдлер, Шмидт), 47:56 — 3:1Вратари: Демко — Хатчинсон (57:48)Штраф: 4 — 2Броски: 28 (7+12+9) — 32 (15+10+7)