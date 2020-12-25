«Локомотив» — «Сочи». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 25 декабря 2020 года

«Локомотив»
В 36 матчах регулярного первенства хоккейный клуб из Ярославля смог накопить 50 баллов, благодаря чему в турнирной таблице Западной конференции он замыкает топ-3.
После неудачных результатов во второй половине ноября «Локомотив» провел 6 поединков в декабре, выиграв 4 встречи. Первого числа «железнодорожники» разгромили «Северсталь» (5:1).
А уже в следующем матче подопечные Андрея Скабелки потерпели поражение от «Барыса» (1:3). Далее «Локо» одержал верх над «Сибирью» в овертайме (4:3) и одолел «Амур» (4:3).
Перед паузой на матчи сборных «Локомотив» в Москве потерпел поражение от ЦСКА (2:3). А по завершении Евротура ярославский клуб на «Арене-2000» обыграл «Северсталь» (2:1).
«Сочи»
Хоккейный клуб из Краснодарского края в таблице Западной конференции находится на десятом месте. После 38 матчей регулярки он имеет на своем счету 28 зачетных баллов.
В этом месяце «Сочи» успел провести 8 встреч, в которых команда проиграла 5 раз. В начале декабря «леопарды» потерпели поражение от «Барыса» (0:2), а также уступили «Сибири» в овертайме (1:2).
Первая победа зимой была добыта коллективом Евгения Ставровского 5 декабря. На «Платинум Арене» гости обыграли «Амур» (3:2). Затем сочинцы в «Большом» не смогли справиться с «Куньлунем» (3:4).
После встречи с китайским клубом «Сочи» одержал верх над «Нефтехимиком» (4:2) и уступил «Спартаку» (3:4). А по завершении Евротура команда Ставровского победила «Динамо» Рига в овертайме (6:5) и была разбита «Торпедо» (1:4).
Прогноз и ставка
Победа «Локомотива» в его домашней игре оценивается в 1.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Сочи» — 5.60.
В Ярославле «Локомотив» никому не проигрывает в течение четырех матчей кряду. Да и в шести последних встречах с «Сочи» в родных стенах «железнодорожники» победили.
В трех играх «Локо» не пропускал, а в двух поединках он громил «леопардов» с разницей в 3 шайбы. В предстоящем матче команда Андрея Скабелки также может забить много. Наши прогноз и ставка — победа «Локомотива» с форой -1 за 1.59. 0