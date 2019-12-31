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    Способна ли Россия на крупную победу над немцами?

    Россия U20 — Германия U20. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 31 декабря 2019 года

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    Прогноз на Россия U20 — Германия U20
    Никита Ртищев
    В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 31 декабря 2019 года сборная России сыграет со сборной Германии. Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на Россия U20 — Германия U20.

    Россия

    На данном этапе Молодежного чемпионата мира россияне сыграли в трех матчах . В них сборной удалось набрать 3 балла. Сейчас она идет последней в таблице Группы B.

    26 декабря подопечные Валерия Брагина встретились с Чехией. В данном поединке она потерпела поражение от «львов» со счетом 3:4.

    Двумя днями позже россияне противостояли Канаде. В этом матче коллектив Брагина был на высоте. Команда здорово себя проявила в атаке, благодаря чему сумела снести оппонентов — 6:0.

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    Но уже в следующем поединке Россия потеряла очки. В третьей встрече в рамках МЧМ она сразилась США, где уступила представителям Северной Америки — 1:3.

    Германия

    В своих трех поединках на групповом этапе Молодежного чемпионата мира немцы смогли добыть 3 балла. Но по второстепенным показателям они занимают последнее место в своей группе.

    Старт МЧМ для подопечных Тобиаса Абштрайтера вышел неудачным. В битве с США Германия, несмотря на попытки играть на равных, потерпела поражение от Штатов — 3:6.

    А следующая встреча оказалась для немцев победной. На «Остравар Арене» зрители увидели яркий матч между Германией и Чехией, в которой реализация бросков коллектива Абштрайтера в 16% помогла его сборной выиграть — 4:3.

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    Но поединок 30 декабря Германия ожидаемо провалила. В противостоянии с Канадой сборная из Европы ничего не могла показать, в результате чего она была разгромлена представителями Северной Америки со счетом 1:4.

    Прогноз

    Победа России в этой встрече оценивается в 1.16, на ничью букмекеры дают коэффициент 9,50, а на победу Германии — 12,0.

    В грядущем поединке коллективу Брагина нужны очки, поэтому они будут стараться уверенно переиграть соперников. Наш прогноз на матч — победа России с форой -2,5 с коэффициентом 1,62. 0

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    Россия U20 — Германия U20. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 31 декабря 2019 года. Прогноз на Россия U20 — Германия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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