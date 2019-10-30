«Ак Барс» — «Адмирал». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Адмирал» Матч состоится 30 октября на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Адмирал».

«Ак Барс»

В 22 играх регулярки коллектив из Казани сумел заработать 35 очков, благодаря чему команда уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

Но в последних шести поединках в рамках КХЛ «барсы» успели дважды проиграть. После непростой победы во встрече с «Йокеритом» в овертайме (4:3) «Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» (3:1).

А в матче 21 октября в Екатеринбурге гости разгромили «Автомобилист» (1:6), однако, несколькими днями позже подопечные Дмитрия Квартальнова в серии буллитов потерпели поражение от «Металлурга» Мг (0:0, 2:0).

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Затем казанцы на «Татнефть-Арене» одолели «Барыс» (3:2), а также уверенно разобрались с «Амуром» (2:1).

«Адмирал»

Как и ближайший соперник, коллектив из Владивостока принял участие в 22 матчах регулярки. В этих играх команда набрала 25 баллов и заняла 6 место в турнирной таблице Востока.

14 октября завершилась победная серия «Адмирала», которая составила 5 поединков. В последней встрече гости в Казахстане обыграли «Барыс» в овертайме (0:1).

После этого подопечные Сергея Светлова потерпели поражение от «Локомотива» в серии буллитов (3:3, 0:1), а спустя несколько дней «моряки» взяли верх над «Северсталью» (5:3).

23 октября «Адмирал» был разгромлен московским «Динамо» (1:4), затем клуб из Владивостока проиграл «Сочи» (1:3), а также не справился с «Нефтехимиком» (4:3).

Прогноз

На победу «Ак Барса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,39, на ничью — 5,30, а на победу «Адмирала» — 6,80.

Наш прогноз на матч — «Ак Барс» победит и тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,69. 0