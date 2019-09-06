«Авангард» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 6 сентября 2019 года

В очередной игре регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Северсталь». Матч состоится 6 сентября на арене «Балашиха». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Северсталь».

«Авангард»

Клуб из Омска здорово стартовал в регулярном сезоне КХЛ, обыграв двух непростых соперников на выезде.

Вначале «ястребы» расправились с московским ЦСКА (1:3), уступая по ходу первого периода до 19 минуты. Но Франсон, реализовав большинство, сравнял счет, после чего Чудинов во второй двадцатиминутке вывел гостей вперед.

А победил «Авангард» благодаря дублю канадца Фарсона, который забросил шайбу в пустые ворота на 18 минуте третьего периода.

Вторую встречу подопечные Боба Хартли выиграли у «Йокерита» (1:3). Здесь омичи продемонстрировали прекрасную реализацию бросков (16,67%). Последний гол гости вновь забили в пустые ворота за 2 секунды до сирены.

«Северсталь»

Команда из Череповца проиграла два своих матча, но при этом показала характер, из-за чего соперникам пришлось повозиться, чтобы в итоге одолеть «стальных».

В первом туре КХЛ «Северсталь» упустила преимущество в две шайбы над «Автомобилистом» и потерпела поражение в овертайме (3:2).

Во втором матче подопечные Андрея Разина встретились с «Металлургом» Мг. Несмотря на победу в первом периоде, коллектив из Череповца не смог выстоять против грозного оппонента и проиграл (4:2).

Дважды «лисы» воспользовались численным преимуществом, а гости не забросили ни единой шайбы в большинстве, хотя соперник заработал 6 удалений.

Прогноз

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,37, на ничью — 5,50, а на победу «Северстали» 7,00.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,76. 0