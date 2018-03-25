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    От «Айлендерс» и «Чикаго» снова ждем много шайб

    «Айлендерс» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 марта

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Чикаго Блэкхоукс
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    Артем Анисиомв
    Артем Анисиомв
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 25 марта «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Чикаго Блэкхокс». Начало матча – 02:20 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Чикаго».

    «Айлендерс»

    В прошлом матче «Айлендерс» дома проиграли «Тампе-Бэй» (6:7). Это поражение стало четвертым в пяти последних матчах и восьмым в последних десяти.

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    По сути «Айлендерс» уже лишились всех шансов на выход в плей-офф. Сейчас команда занимает 12-е место на Востоке и отстает от уайлд-кард зоны на 10 баллов. Главная проблема – переполненный лазарет. Кроме российского нападающего Николая Кулемина на травмах также голкипер Томас Грайсс, защитники Кэлвин Де Хан, Брэндон Дэвидсон и Скотт Мэйфилд, нападающие Алан Куин и Шейн Принц.

    «Айлендерс» делают ставку на игру в атаке. В среднем «Островитяне» забрасывают 3,22 шайбы за матч (7-й показатель) и реализуют 22,6% большинства (5-е место). Но при этом у клуба из Нью-Йорка абсолютно худшая в лиге оборона и игра в меньшинстве.

    «Чикаго»

    В прошлом матче «Чикаго» на своем льду проиграл одному из неудачников сезона «Ванкуверу» (2:5), потерпев свое пятое поражение кряду и восьмое в последних десяти матчах.

    Ближайшие события

    «Чикаго» также можно назвать неудачником регулярки. Сейчас «Блэкхокс» занимают третье с конца место в Западной конференции, опережая только «Ванкувер» и «Аризону». В списке травмированных основной голкипер Кори Кроуфорд и нападающий Энтони Дюклер. Российский форвард Артем Анисимов не может забросить шайбу пять матчей подряд.

    Ни по одному из основных показателей «Чикаго» не входит даже в топ-20 команд НХЛ. Но хуже всего обстоят дела с игрой в большинстве – всего 15,8% реализации и 28-я позиция.

    Прогноз

    1,80ТБ 5,5

    В первом поединке соперников результативную выездную победу одержали «Айлендерс» (7:3). На этот раз также можно ожидать результативный матч. Можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 за 1,80.

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