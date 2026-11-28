29 ноября в 20-м туре первенства России по футболу сыграют «Велес» и «Уфа». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.

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«Велес»

Турнирное положение: «Велес» держится вблизи зоны стыков. На текущий момент команда пребывает на 5-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Велес» на два очка отстает от топ-4. Команда отличилась 27 забитыми мячами при 27 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, не уступив «Сочи» — 2:2.

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До того «Велес» был бит «Челябинском» — 2:4, зато поединок с «КамАЗом» принес три очка — 2:1. Команда не уступила в трех последних домашних матчах.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Велес» уже явно перебрал очков, и теперь вряд ли опустится до борьбы за выживание в Первой лиге.

При этом «Велес» добыл 20 очков в десяти домашних поединках. В прекрасной форме находится Карим Гираев, отличившийся семью забитыми мячами. Вот только тактика Алексея Стукалова уж чересчур заточена на оборону, да и в ряде матчей «крылатым быкам» откровенно фартило.

Команда твердо намерена закрепиться на нынешних позициях. Вот только «Велес» еще ни разу в истории не обыгрывал уфимцев.

«Уфа»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 10-м месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

При этом «Уфа» всего на пять очков опережает опасную зону. А вот забить удалось 22 мяча при 22 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Урала» — 0:2.

До того «Уфа» расписала мировую с костромским «Спартаком» — 3:3, а вот несколько ранее уступила «Шиннику» — 1:2. Команда не побеждала в пяти последних поединках.

Состояние команды: «Уфа» находится в зоне финансовой турбулентности, да и тылы команды чересчур часто допускают результативные ошибки.

При этом «Уфа» в восьми выездных поединках первенства добыла всего шесть зачетных баллов. В этих матчах команда забила всего шесть мячей при 11 пропущенных. Уфимцы на выезде не побеждают уже долгих три месяца, да и опытнейший Александр Беленов на последнем рубеже ошибается все чаще.

И уж точно команда будет действовать вторым номером. «Уфа» постарается максимально преуспеть в контригре.

На что ставят в матче Велес — Уфа Букмекерские коэффициенты на матч Велес — Уфа: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Велес» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в 3.65.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.44, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.57.

Прогноз: «Велес» успешно выступает в родных стенах, тогда как «Уфа» нынче угодила в кризис.

2.24 Победа «Велеса» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Велес» — «Уфа» позволит вывести на карту выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Победа «Велеса» за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.44 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч «Велес» — «Уфа» принесёт чистый выигрыш 1440₽, общая выплата — 2440₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.44.

Пять причин, почему ставка зайдёт