29 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Лейпциг». Начало встречи — в 16:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.70.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Фрайбург» в немецкой Бундеслиге занимает 3-е место, набрав 22 очка: 7 побед, 1 ничья и 2 поражения.
Последние матчи: в десятом туре чемпионата Германии «Фрайбург» одержал победу над командой «Эльферсберг» (1:0). Единственный и победный гол на 68-й минуте забил Игорь Матанович.
В Лиге конференций немецкая каоманда нанесла поражение «Твенте» из Нидерландов (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Фрайбург» одержал победу в шестом матче подряд, помимо игр против «Твенте» и «Эльфербсерга» команда также добилась успеха в поединках против против «Вольфсбурга» в Кубке Германии (3:2) и «Трабзонспора» в Лиге конференций (1:0), «Аугсбурга» (2:1) и «Униона» (2:0) в чемпионате Германии.
«Лейпциг»
Турнирное положение: «Лейцпиг» расположился на четвёртой строчке немецкого чемпионата, у команды 21 балл: 7 побед и 3 поражения.
Последние матчи: в десятом туре чемпионата Германии «Лейпциг» разгромил «Унион» (5:1).
Не сыграют: Марк Гиу, Кастелло Лукеба, Ассан Уэдраого.
Состояние команды: в последних матчах «Лейпциг» одержал три победы и потерпел два поражения, забив 19 мячей и пропустив 12 голов.
Статистика для ставок
- «Лейпциг» занимает 4-е место в чемпионате Германии
- «Фрайбург» занимает 3-е место в чемпионате Германии
- «Фрайбург» одержал победу в шестом матче подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Лейпцига» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.90. На победу «Фрайбурга» — 2.70.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Фрайбург» набрал хороший ход и одержал шесть побед подряд. Команда уверенно выступает на своём поле и выглядит предпочтительнее «Лейпцига». Хозяева имеют хорошие шансы продлить победную серию.
Ставка: Победа «Фрайбурга» с коэффициентом 2.70.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.