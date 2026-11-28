Отберёт ли «Лейпциг» третье место у «Фрайбурга»?

прогноз на матч 11-го тура Бундеслиги, ставка за 2.70

29 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Лейпциг». Начало встречи — в 16:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.70.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» в немецкой Бундеслиге занимает 3-е место, набрав 22 очка: 7 побед, 1 ничья и 2 поражения.

Последние матчи: в десятом туре чемпионата Германии «Фрайбург» одержал победу над командой «Эльферсберг» (1:0). Единственный и победный гол на 68-й минуте забил Игорь Матанович.

В Лиге конференций немецкая каоманда нанесла поражение «Твенте» из Нидерландов (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Фрайбург» одержал победу в шестом матче подряд, помимо игр против «Твенте» и «Эльфербсерга» команда также добилась успеха в поединках против против «Вольфсбурга» в Кубке Германии (3:2) и «Трабзонспора» в Лиге конференций (1:0), «Аугсбурга» (2:1) и «Униона» (2:0) в чемпионате Германии.

«Лейпциг»

Турнирное положение: «Лейцпиг» расположился на четвёртой строчке немецкого чемпионата, у команды 21 балл: 7 побед и 3 поражения.

Последние матчи: в десятом туре чемпионата Германии «Лейпциг» разгромил «Унион» (5:1).

Не сыграют: Марк Гиу, Кастелло Лукеба, Ассан Уэдраого.

Состояние команды: в последних матчах «Лейпциг» одержал три победы и потерпел два поражения, забив 19 мячей и пропустив 12 голов.

На что ставят в матче Фрайбург — Лейпциг Букмекерские коэффициенты на матч Фрайбург — Лейпциг: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Лейпциг» занимает 4-е место в чемпионате Германии

«Фрайбург» занимает 3-е место в чемпионате Германии

«Фрайбург» одержал победу в шестом матче подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Лейпцига» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.90. На победу «Фрайбурга» — 2.70.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Фрайбург» набрал хороший ход и одержал шесть побед подряд. Команда уверенно выступает на своём поле и выглядит предпочтительнее «Лейпцига». Хозяева имеют хорошие шансы продлить победную серию.

2.70 Победа «Фрайбурга» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Фрайбург» — «Лейпциг» принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: Победа «Фрайбурга» с коэффициентом 2.70.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.80 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Фрайбург» — «Лейпциг» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.