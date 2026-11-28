29 ноября в 12-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.80.
«Арсенал»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Арсенал» на шесть очков оторвался от ближайшего преследователя. Команда забила 17 мячей при семи пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Лиге чемпионов не сумев одолеть «Боруссию» Д — 1:1.
До того «Арсенал» подписал мировую с «Ньюкаслом» — 1:1, а вот чуть раньше переиграл «Халл» — 1:0. «Канониры» победили во всех пяти домашних поединках АПЛ.
Состояние команды: «Арсенал» пытается оторваться от конкурентов, вот только в последних матчах несколько забуксовал.
При этом «Арсенал» не преуспевает в плане реализации. Дома же команда забила десять мячей при всего двух пропущенных в пяти поединках. Лондонцы в чемпионате потерпели лишь одно поражение. Вот только Кай Хаверц забил всего три мяча, тогда как Виктор Дьёкереш еще ни разу не отличился в текущем чемпионате.
Безусловно, команда будет действовать в привычном ритме. Стратегически подопечных Микеля Артеты устроит и ничья, а обороняться они умеют.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» пытается не отставать от лидера. Команда на текущий момент находится на 3-м месте турнирной таблицы.
При этом «Манчестер Сити» на шесть очков отстает от «Арсенала». Команда забила 22 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге чемпионов расписала мировую с «Наполи» — 2:2.
До того «Манчестер Сити» не смог переиграть «Фулхэм» — 1:1, а вот чуть раньше уступил «Ноттингем Форесту» — 1:3. «Горожане» не побеждали в трех последних поединках.
Состояние команды: «Манчестер Сити» ныне переживает непростой период, к тому же душит неопределенность из-за известных событий вокруг клуба.
При этом «Манчестер Сити» по своему кадровому потенциалу выглядит едва ли не мощнее всех в АПЛ. Эрлинг Холанн настрелял уже 9 мячей в чемпионате, но тылы нередко ошибаются в простых ситуациях. Да и в пяти выездных матчах чемпионата команда уступила дважды.
И уж точно команда будет действовать максимально агрессивно. «Горожанам» ничего не остается, кроме как рисковать.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.00. Ничья — в 3.50, выигрыш «Манчестер Сити» — в 3.60.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.73, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.10.
Прогноз: «Горожане» явно будут рисковать, к тому же «канониры» несколько забуксовали в последних поединках.
Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1.5 за 6.80.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Арсенал» не побеждал в двух последних поединках
- «Манчестер Сити» в трех последних очных поединках с лондонцами победил два раза
- «Горожане» в среднем забивают два мяча за матч
- «Канониры» не преуспевают в плане реализации
- «Манчестер Сити» в кадровом аспекте выглядит предпочтительнее оппонента