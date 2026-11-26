прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы, ставка за 1.80

26 ноября в пятом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Юнион Сент-Жиллуа» и «Лех». Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Юнион Сент-Жиллуа»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Юнион Сент-Жиллуа» занимает четвёртое место, набрав 10 очков.

Последние матчи: В четвёртом туре Лиги Европы «Юнион» одержал гостевую победу над «Сельтой» (2:1). До этого бельгийцы нанесли поражения «Хапоэлю» из Беэр-Шевы (4:0) и «Виктории» Пльзень (3:0).

Не сыграют: Биондич, МакАллистер.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Юнион Сент-Жиллуа» не проигрывает на протяжении 16 матчей подряд. Бельгийский клуб одержал 13 побед и 3 встречи завершил вничью.

«Лех»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги Европы «Лех» занимает 35-е место, набрав 1 очко в 4 сыгранных матчах.

Последние матчи: польский клуб в четвёртом туре еврокубка потерпел поражение от португальской «Бенфики» (1:3).

Не сыграют: Голизаде, Исхак, Моутиньо, Сайядманеш.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лех» одержал две победы, одну встречу сыграл вничью и в двух поединках потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Лех» занимает 35-е место в Лиге Европы

«Юнион Сент-Жиллуа» занимает 4-е место в Лиге Европы

«Лех» и «Юнион Сент-Жиллуа» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Юнион Сент-Жиллуа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья оценивается в 5.60. На победу «Леха» — 8.00.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 2.12 и 1.72.

Прогноз: Обе команды играют результативно. За игру соперники могут наколотить от трех мячей. Так что не исключаем, что бельгийцы и поляки обменяются голами в предстоящем поединке Лиги Европы.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Юнион Сент-Жиллуа» — «Лех» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.12 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Юнион Сент-Жиллуа» — «Лех» позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.12.