В матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций «Пафос» из Кипра будет принимать «Мидтьюлланн». Игра пройдет в Колосси 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Пафос»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Пафос» занимает 30-е место, набрав один балл.
Последние матчи: в стартовых турах Лиги конференций «Пафос» проиграл на выезде «Аталанте» (1:3) и сыграл вничью с «Ригой» (1:1). В третьем туре еврокубка киприоты потерпели поражение от «Твенте» из Нидерландов (1:3).
Не сыграют: Леле пропустит игру из-за красной карточки.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Пафос» одержал две победы, сыграл две встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение, при этом забив девять голов и пропустив восемь мячей.
«Мидтьюлланн»
Турнирное положение: «Мидтьюлланн» в общем этапе Лиги конференций занимает 34-е место, набрав всего одно очко после трёх сыгранных туров.
Последние матчи: «Мидтьюлланн» в первом туре общего этапа Лиги конференций сыграл вничью с «Эгнатией» (1:1), а во втором проиграл «Синт-Трёйдену» (0:1). Затем датчане потерпели крупное поражение в поединке против амстердамского «Аякса» (1:6).
В 15-м туре датской Суперлиги «Мидтьюлланн» одержал победу над «Брондбю» (2:0). Таким образом «Мидтьюлланн» набрал 35 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, опережая «Копенгаген» на 3 пункта.
Не сыграют: Эрлич, Йенсен, Брумадо Жуниор.
Состояние команды: «Мидтьюлланн» в последних матчах одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел одно поражение, забив 10 голов и пропустив 11 мячей.
Статистика для ставок
- «Мидтьюлланн» занимает 34-е место в Лиге конференций
- «Пафос» занимает 30-е место в Лиге конференций
- «Мидтьюлланн» и «Пафос» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Мидтьюлланн» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Пафоса» — 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.
Прогноз: «Пафос» пока неудачно выступает в еврокубках, набрав всего одно очко в двух матчах Лиги конференций. Киприоты много пропускают, чем и могут воспользоваться футболисты «Мидтьюлланн».
Ставка: Победа «Мидтьюлланна» с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.