прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.30

В матче 4-го тура основного этапа Лиги конференций «Пафос» из Кипра будет принимать «Мидтьюлланн». Игра пройдет в Колосси 26 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Пафос»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Пафос» занимает 30-е место, набрав один балл.

Последние матчи: в стартовых турах Лиги конференций «Пафос» проиграл на выезде «Аталанте» (1:3) и сыграл вничью с «Ригой» (1:1). В третьем туре еврокубка киприоты потерпели поражение от «Твенте» из Нидерландов (1:3).

Не сыграют: Леле пропустит игру из-за красной карточки.

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Состояние команды: В последних пяти матчах «Пафос» одержал две победы, сыграл две встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение, при этом забив девять голов и пропустив восемь мячей.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» в общем этапе Лиги конференций занимает 34-е место, набрав всего одно очко после трёх сыгранных туров.

Последние матчи: «Мидтьюлланн» в первом туре общего этапа Лиги конференций сыграл вничью с «Эгнатией» (1:1), а во втором проиграл «Синт-Трёйдену» (0:1). Затем датчане потерпели крупное поражение в поединке против амстердамского «Аякса» (1:6).

В 15-м туре датской Суперлиги «Мидтьюлланн» одержал победу над «Брондбю» (2:0). Таким образом «Мидтьюлланн» набрал 35 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу, опережая «Копенгаген» на 3 пункта.

Не сыграют: Эрлич, Йенсен, Брумадо Жуниор.

Состояние команды: «Мидтьюлланн» в последних матчах одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел одно поражение, забив 10 голов и пропустив 11 мячей.

На что ставят в матче Пафос — Мидтьюлланн Букмекерские коэффициенты на матч Пафос — Мидтьюлланн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Мидтьюлланн» занимает 34-е место в Лиге конференций

«Пафос» занимает 30-е место в Лиге конференций

«Мидтьюлланн» и «Пафос» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Мидтьюлланн» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Пафоса» — 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.

Прогноз: «Пафос» пока неудачно выступает в еврокубках, набрав всего одно очко в двух матчах Лиги конференций. Киприоты много пропускают, чем и могут воспользоваться футболисты «Мидтьюлланн».

2.30 Победа «Мидтьюлланна» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Пафос» — «Мидтьюлланн» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Мидтьюлланна» с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Пафос» — «Мидтьюлланн» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.