21 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Унион»

Турнирное положение: «Унион» борется за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда пребывает на 16-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Унион» на два очка отстает от спасительной 15-й позиции. Команда отличилась семью забитыми мячами при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Фрайбургу» — 0:2.

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До того «Унион» подписал мировую с «Кёльном» — 1:1, да и кубковый поединок с «козлами» завершился поражением — 0:5. Команда не побеждает уже почти полтора месяца.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Унион» все никак не выберется из опасной зоны, к тому же забивает с огромнейшей натугой.

При этом «Унион» победил всего в одном домашнем поединке в рамках Бундеслиги из пяти. К слову, уступил тоже однажды. Команда очень много пропускает, да и не совсем понятно, за счет чего будет решать главную задачу. Состав-то у берлинцев по именам весьма скромный…

Команда твердо намерена зацепиться за драгоценные очки. «Унион» дома уже три года не проигрывает «РБ Лейпцигу».

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.

При этом «РБ Лейпциг» всего на три очка отстает от дуэта лидеров. А вот забить удалось 27 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно разделалась с «Аугсбургом» — 5:2.

До того «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов уступил «Манчестер Сити» — 2:3, а вот несколько ранее переиграл «Шальке» — 2:0. Команда победила в двух выездных поединках кряду.

Состояние команды: «РБ Лейпциг» весьма силен в плане реализации, а вот тылы команды выглядят недостаточно монолитно.

При этом «РБ Лейпциг» в четырех выездных поединках чемпионата добыл всего три очка. В этих матчах команда забила всего четыре мяча. Зато продуктивный сезон выдает Кристофер Нкунку, настрелявший пять мячей в Бундеслиге. Да и желание побороться за Серебряную салатницу у «быков» огромнейшее.

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. «РБ Лейпциг» обязан воспользоваться проблемами в обороне соперника.

На что ставят в матче Унион — РБ Лейпциг Букмекерские коэффициенты на матч Унион — РБ Лейпциг: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в 5.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.44, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.75.

Прогноз: «Быки» весьма прилично атакуют, тогда как берлинцам в текущем сезоне крайне сложно даётся набор очков.

2.25 Фора «РБ Лейпцига» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Унион» — «РБ Лейпциг» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «РБ Лейпцига» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Унион» — «РБ Лейпциг» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт