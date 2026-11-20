21 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Унион»
Турнирное положение: «Унион» борется за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда пребывает на 16-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Унион» на два очка отстает от спасительной 15-й позиции. Команда отличилась семью забитыми мячами при 21 пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Фрайбургу» — 0:2.
До того «Унион» подписал мировую с «Кёльном» — 1:1, да и кубковый поединок с «козлами» завершился поражением — 0:5. Команда не побеждает уже почти полтора месяца.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Унион» все никак не выберется из опасной зоны, к тому же забивает с огромнейшей натугой.
При этом «Унион» победил всего в одном домашнем поединке в рамках Бундеслиги из пяти. К слову, уступил тоже однажды. Команда очень много пропускает, да и не совсем понятно, за счет чего будет решать главную задачу. Состав-то у берлинцев по именам весьма скромный…
Команда твердо намерена зацепиться за драгоценные очки. «Унион» дома уже три года не проигрывает «РБ Лейпцигу».
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.
При этом «РБ Лейпциг» всего на три очка отстает от дуэта лидеров. А вот забить удалось 27 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно разделалась с «Аугсбургом» — 5:2.
До того «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов уступил «Манчестер Сити» — 2:3, а вот несколько ранее переиграл «Шальке» — 2:0. Команда победила в двух выездных поединках кряду.
Состояние команды: «РБ Лейпциг» весьма силен в плане реализации, а вот тылы команды выглядят недостаточно монолитно.
При этом «РБ Лейпциг» в четырех выездных поединках чемпионата добыл всего три очка. В этих матчах команда забила всего четыре мяча. Зато продуктивный сезон выдает Кристофер Нкунку, настрелявший пять мячей в Бундеслиге. Да и желание побороться за Серебряную салатницу у «быков» огромнейшее.
И уж точно команда будет действовать с позиции силы. «РБ Лейпциг» обязан воспользоваться проблемами в обороне соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в 5.50.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.44, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.75.
Прогноз: «Быки» весьма прилично атакуют, тогда как берлинцам в текущем сезоне крайне сложно даётся набор очков.
Ставка: Фора «РБ Лейпцига» -1.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «РБ Лейпциг» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- «Унион» в среднем забивает реже гола за матч
- «Быки» в среднем забивают три мяча за матч
- «РБ Лейпциг» победил в двух последних выездных поединках
- «Унион» не побеждает уже без малого полтора месяца