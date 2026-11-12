13 ноября в 5-м туре дивизиона B Лиги наций по футболу сыграют Шотландия и Северная Македония. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
Шотландия
Турнирное положение: Шотландия борется за попадание в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 3-й строчке турнирной таблицы своей группы.
При этом Шотландия в четырех матчах добыла всего четыре очка. Команда отличилась тремя забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив словенцам — 1:2.
До того Шотландия нанесла поражение Северной Македонии — 2:0, а вот поединок со швейцарцами завершился коллизией — 0:3. «Скотты» уступили в обоих своих домашних матчах.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Шотландия крайне нестабильна в плане результатов, однако лишь на три очка отстает от второй позиции.
При этом Шотландия в двух последних очных поединках переиграла македонцев. Причем в них команда забивала по два мяча. Плюс «скоттам» уже нельзя допускать осечки, да и оппонент в группе выглядит явным андердогом, поставляющим очки налево и направо.
Команда всеми силами стремится попасть в плей-офф. Шотландия должна и сама не плошать, и осечки от словенцев ожидать.
Северная Македония
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы дивизиона B Лиги наций.
При этом Северная Македония в четырех турах не набрала ни одного балла. А вот забить не удалось ни разу при десяти пропущенных мячах в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вчистую уступила швейцарцам — 0:3.
До того Северная Македония проиграла Шотландии — 0:2, а вот несколько ранее была бита еще и словенцами — 0:2. Македонцы уступили в пяти поединках кряду.
Состояние команды: Северная Македония имеет катастрофические проблемы с реализацией, не забивая уже на протяжении года.
При этом Северная Македония не может отличиться в восьми матчах кряду. На чемпионат мира команда не вышла, да и что ей было там делать с такой игрой?! Последняя виктория случилась еще в сентябре минувшего года, когда македонцы разгромили Лихтенштейн. Ну и как при такой диспозиции претендовать на очки?!
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Македонцы постараются разжиться первыми зачетными баллами в Лиге наций.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Шотландия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в 15.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.70, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.10.
Прогноз: Шотландцы сражаются за вторую строчку в таблице, к тому же оппонент очень давно не может отличиться.
Ставка: Фора Шотландии -2.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Северная Македония еще не забивала в текущей Лиге наций
- Шотландия в двух последних очных поединках переиграла македонцев
- Северная Македония не забивала в восьми последних поединках
- Шотландия уступила в обоих своих домашних матчах Лиги наций
- Македонцы в среднем пропускают больше двух мячей за матч