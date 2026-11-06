прогноз на матч 11-го тура Серии А, ставка за 2.45

7 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Фрозиноне». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.45.

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«Кальяри»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Кальяри» занимает 12-е место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 5 поражений.

Последние матчи: в десятом туре чемпионата Италии «Кальяри» на выезде проиграл римскому «Лацио» (1:2).

Не сыграют: предстоящую встречу из-за травм пропустят Маттиа Феличи и Рияд Идрисси, Алю Фадера, М'Бала Нзола. Из-за дисквалификации не сыграет Адам Оберт.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Кальяри» не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд, сначала команда сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), а затем посыпалась череда неудачных встреч. «Кальяри» проиграл не только «Лацио», но и «Роме» (2:4), «Болонье» (0:2),«Монце» (0:4).

В последнее время «Кальяри» переживает непростой период: команда не может победить на протяжении пяти туров подряд. При этом сардинцы встречались с достаточно серьёзными соперниками, включая «Ювентус», «Болонью», «Рому» и «Лацио». Коллективу необходимо прибавлять в организации обороны и стабильности игры, поскольку даже при неплохих отрезках ему зачастую не удаётся добиться положительного результата

«Фрозиноне»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Фрозиноне» поднялся на одну строчку и теперь занимает 6-е место, набрав 20 очков.

Последние матчи: в последней игре чемпионата Италии «Фрозиноне» дома переиграл «Торино» (2:0). В составе победителей по голу забили Фаре Гедьемис и Джакомо Кало.

Не сыграют: Антонио Раймондо.

Состояние команды: «Фрозиноне» не проигрывает на протяжении последних четырех встреч. За плечами команды победы не только над «Торино», но и над «Лечче» (5:1) и «Сассуоло» (4:2), а также ничья в игре с «Аталантой» (4:4).

«Фрозиноне» уверенно действует в атаке, активно использует свободные зоны и старается поддерживать высокий темп игры. При этом на выезде коллектив выглядит менее убедительно, чем на домашнем стадионе, поэтому стабильность результатов за пределами родных стен остаётся одним из направлений для улучшения

На что ставят в матче Кальяри — Фрозиноне Букмекерские коэффициенты на матч Кальяри — Фрозиноне: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Фрозиноне» занимает 6-е место в чемпионате Италии

«Кальяри» занимает 12-е место в чемпионате Италии

В этом сезоне «Фрозиноне» и «Кальяри» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Фрозиноне» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Кальяри» — 2.70.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.90.

Прогноз: «Кальяри» испытывает большие проблемы с реализацией своих моментов, чего не скажешь о «Фрозиноне». У гостей есть прекрасная возможность зацепиться за положительный результат в предстоящей игре итальянской Серии А.

2.45 Победа «Фрозиноне» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Кальяри» — «Фрозиноне» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Фрозиноне» с коэффициентом 2.45.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.85 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Кальяри» — «Фрозиноне» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.