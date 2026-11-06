7 ноября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Париж». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Осер»

Турнирное положение: «Осер» борется за выживание. На текущий момент команда пребывает на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Осер» на два очка опережает опасную зону. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 23 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Страсбургу» — 1:5.

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До того «Осер» подписал мировую с «Ле Маном» — 1:1, зато поединок с «Гавром» завершился уверенным успехом — 3:1. Команда не побеждала в двух последних матчах.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Осер» не блещет стабильностью результатов, да и пропускает в среднем больше двух мячей за матч.

При этом «Осер» в кадровом плане выглядит довольно скромно. К тому же в Лиге 1 команда в родных стенах победила лишь дважды. Зато «Парижу» она не проигрывает уже четыре с половиной года. В прошлом сезоне оба очных поединка завершились вничью.

И уж точно команда постарается оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние. «Осер» способен максимально преуспеть в контригре.

«Париж»

Турнирное положение: «Париж» борется за попадание в еврокубки. Команда на текущий момент находится на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Париж» всего на три очка отстает от лидера. Команда забила 16 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно разделалась с «Монако» — 3:1.

До того «Париж» уступил «Лансу» — 1:2, а вот чуть ранее перестрелял «Ренн» — 4:3. Команда уступила в двух своих последних выездных матчах.

Состояние команды: «Париж» нестабилен в плане результатов, к тому же пропускает в среднем гол за матч.

При этом «Париж» бледновато выступает на чужих полях. На выезде команда в четырех матчах вне родных стен добыла всего четыре очка. Плюс травму получил ведущий форвард парижан Лассин Синайоко. Малиец наколотил восемь мячей в чемпионате.

Наверняка команда будет действовать с позиции силы. «Париж» в среднем забивает фактически два мяча за матч, да и желание закрепиться в лидирующей группе огромное.

На что ставят в матче Осер — Париж Букмекерские коэффициенты на матч Осер — Париж: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Париж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.75. Ничья — в 4.00, выигрыш «Осера» — в 4.33.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.73, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.10.

Прогноз: «Париж» выглядит монолитнее оппонента, пропускающего уж чересчур часто.

2.30 Победа «Парижа» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Осер» — «Париж» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Парижа» в 1-м тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Осер» — «Париж» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт