прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.20

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций греческий «Панатинаикос» будет принимать болгарский ЦСКА. Игра пройдет в Афинах 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Панатинаикос»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Панатинаикос» занимает первое место, набрав шесть очков.

Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций греческий клуб выиграл у «Бораца» (2:1) и «Кайрата» (5:1).

В 9-м туре чемпионата Греции «Панатинаикос» дома обыграл АЕК (2:0). В турнирной таблице внутреннего первенства участник Лиги конференций занимает первое место, набрав 24 очка.

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Не сыграют: Сверрир Инги Ингасон, Виктор Кристиансен, Павлос Пантелидис.

Состояние команды: «Панатинаикос» одержал победу в шестом матче подряд, забив 17 голов и пропустив 4 мяча.

ЦСКА

Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций ЦСКА занимает 23-е место, набрав одно очко

Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций ЦСКА на своём поле проиграл «Монако» (1:2). Затем армейцы сыграли вничью с «Норшелланном» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: ЦСКА в последних матчах одержал две победы, две встречи сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.

На что ставят в матче Панатинаикос — ЦСКА Букмекерские коэффициенты на матч Панатинаикос — ЦСКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Панатинаикос» лидирует в Лиге конференций

ЦСКА занимает 23-е место в Лиге конференций

«Панатинаикос» выдает победную серию из шести матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Панатинаикоса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.48. Ничья оценивается в 4.60. На победу ЦСКА — 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.20.

Прогноз: «Панатинаикос» набрал неплохой ход, одержав шесть побед подряд. Клубу из Болгарии будет непросто в предстоящем поединке против греков.

2.20 Фора «Панатинаикоса» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Панатинаикос» — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Панатинаикоса» (-1.5) с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Не исключаем, что греки смогут забить в ворота армейцев не один мяч.

2.05 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Панатинаикос» — ЦСКА принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.