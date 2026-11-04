В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций греческий «Панатинаикос» будет принимать болгарский ЦСКА. Игра пройдет в Афинах 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Панатинаикос»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Панатинаикос» занимает первое место, набрав шесть очков.
Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций греческий клуб выиграл у «Бораца» (2:1) и «Кайрата» (5:1).
В 9-м туре чемпионата Греции «Панатинаикос» дома обыграл АЕК (2:0). В турнирной таблице внутреннего первенства участник Лиги конференций занимает первое место, набрав 24 очка.
Не сыграют: Сверрир Инги Ингасон, Виктор Кристиансен, Павлос Пантелидис.
Состояние команды: «Панатинаикос» одержал победу в шестом матче подряд, забив 17 голов и пропустив 4 мяча.
ЦСКА
Турнирное положение: в основном этапе Лиги конференций ЦСКА занимает 23-е место, набрав одно очко
Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций ЦСКА на своём поле проиграл «Монако» (1:2). Затем армейцы сыграли вничью с «Норшелланном» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: ЦСКА в последних матчах одержал две победы, две встречи сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Панатинаикос» лидирует в Лиге конференций
- ЦСКА занимает 23-е место в Лиге конференций
- «Панатинаикос» выдает победную серию из шести матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Панатинаикоса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.48. Ничья оценивается в 4.60. На победу ЦСКА — 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.20.
Прогноз: «Панатинаикос» набрал неплохой ход, одержав шесть побед подряд. Клубу из Болгарии будет непросто в предстоящем поединке против греков.
Ставка: Фора «Панатинаикоса» (-1.5) с коэффициентом 2.20.
Прогноз: Не исключаем, что греки смогут забить в ворота армейцев не один мяч.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.